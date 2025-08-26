Сукня нареченої коштувала майже 200 тисяч доларів: як виглядали Дональд і Меланія Трамп у день свого весілля
Коли Дональд познайомився із Меланією, він ще був у шлюбі з другою дружиною
Роман президента США Дональда Трампа і першої леді Америки Меланії Трамп, який переріс у шлюб і зараз тріщить по швах, розпочався з випадкової зустрічі. Стосунки фотомоделі та бізнесмена розпочалися у 1998 році і на той момент мільярдер ще перебував у шлюбі із другою дружиною Марлою Мейплз.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядали у день весілля Дональд Трамп і Меланія Кнавс. Ми також дізналися історію їхнього кохання.
Як познайомився Трамп із третьою дружиною
Історія їхнього кохання розпочалася у 1998 році, коли Дональд Трамп перебував у процесі розірвання шлюбу із першою дружиною. Із моделлю зі Словенії Меланією Кнавс він познайомився на вечірці Нью-Йоркського Тижня моди. Він відразу привернув увагу жінки, але вона відмовилася залишити йому свій номер телефону. Натомість Меланія взяла контакт у Дональда і згодом сама йому зателефонувала.
Освідчився Дональд Трамп у квітні 2004 року, в день народження Меланії. Це відбулося саме перед виходом на Met Gala. Пара взяла шлюб 22 січня 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч, Флорида.
Весілля Дональда і Меланії Трамп
Весільну сукню Меланії виготовив ексклюзивно для неї Модний дім Christian Dior у Парижі. Вартість вбрання оцінювалася від 100 000 до 194 124 доларів. Сукню створювали упродовж 1000 годин.
Меланія дотрималася давньої традиції "щось нове, щось старе, щось синє та щось позичене". "Старим" стала родинна реліквія — намисто-вінок, "новим" — весільна сукня, а "позиченим" — кольє з діамантами Fred Leighton. А "синім" — білизна синього кольору La Perla.
Відсвяткували весілля мільярдер і модель у грандіозному бальному залі Мар-а-Лаго — мармур, люстри, декор у стилі Людовика XIV і 10 000 справжніх квітів. У меню було фуа-гра, устриці, філе міньйон, і на десерт величезний торт із трьох тисяч квітів зі слою апельсинового шарлів, вага якого була понад 200 фунтів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Меланія Трамп написала Путіну у листі. Мережа вибухнула жартами щодо припущень.