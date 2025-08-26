Сукня нареченої коштувала майже 200 тисяч доларів: як виглядали Дональд і Меланія Трамп у день свого весілля

Коли Дональд познайомився із Меланією, він ще був у шлюбі з другою дружиною

Роман президента США Дональда Трампа і першої леді Америки Меланії Трамп, який переріс у шлюб і зараз тріщить по швах, розпочався з випадкової зустрічі. Стосунки фотомоделі та бізнесмена розпочалися у 1998 році і на той момент мільярдер ще перебував у шлюбі із другою дружиною Марлою Мейплз.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядали у день весілля Дональд Трамп і Меланія Кнавс. Ми також дізналися історію їхнього кохання.

Як познайомився Трамп із третьою дружиною

Історія їхнього кохання розпочалася у 1998 році, коли Дональд Трамп перебував у процесі розірвання шлюбу із першою дружиною. Із моделлю зі Словенії Меланією Кнавс він познайомився на вечірці Нью-Йоркського Тижня моди. Він відразу привернув увагу жінки, але вона відмовилася залишити йому свій номер телефону. Натомість Меланія взяла контакт у Дональда і згодом сама йому зателефонувала.

Ініціативу Меланія Кнавс взяла у свої руки. Фото: Getty Images

Освідчився Дональд Трамп у квітні 2004 року, в день народження Меланії. Це відбулося саме перед виходом на Met Gala. Пара взяла шлюб 22 січня 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч, Флорида.

Фото: Getty Images

Весілля Дональда і Меланії Трамп

Весільну сукню Меланії виготовив ексклюзивно для неї Модний дім Christian Dior у Парижі. Вартість вбрання оцінювалася від 100 000 до 194 124 доларів. Сукню створювали упродовж 1000 годин.

Точна вартість весільної сукні Меланії Трамп не відома. Фото: x.com/LaModeUnknown

Меланія дотрималася давньої традиції "щось нове, щось старе, щось синє та щось позичене". "Старим" стала родинна реліквія — намисто-вінок, "новим" — весільна сукня, а "позиченим" — кольє з діамантами Fred Leighton. А "синім" — білизна синього кольору La Perla.

На сукні було понал 1500 кристалів. Фото: x.com/LaModeUnknown

Відсвяткували весілля мільярдер і модель у грандіозному бальному залі Мар-а-Лаго — мармур, люстри, декор у стилі Людовика XIV і 10 000 справжніх квітів. У меню було фуа-гра, устриці, філе міньйон, і на десерт величезний торт із трьох тисяч квітів зі слою апельсинового шарлів, вага якого була понад 200 фунтів.

На весіллі були присутні 350-450 гостей

Меланія Трамп прикрасила обкладинку VOGUE. Фото: VOGUE

