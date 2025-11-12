Продавці мовчать про це - чому треба негайно викинути килимок з ванної кімнати

Більшість людей не знають: цей предмет у ванній потрібно прати частіше.

Головне джерело бактерій у санвузлі — це не брудний унітаз. Найбруднішою річчю виявився звичайний килимок для ванни, який більшість людей чистить надто рідко.

Що потрібно знати

Найбрудніший предмет у ванній — килимок

Через вологість і залишки мила на ньому розмножуються бактерії та грибок

Прати килимок варто раз на кілька місяців

Про це пише Insider із посиланням на професійну прибиральницю Бейлі Карсон, експертку компанії Angi. За її словами, саме килимок накопичує найбільше вологи, залишків мила та бруду, що з часом створює сприятливе середовище для розвитку цвілі та бактерій.

Чому килимок стає домом для мікробів

Кожного разу, виходячи з душу, людина стає на килимок, і той вбирає воду та мило. Постійна вологість, у поєднанні з мікрочастинками, що осідають у повітрі після змивання унітаза (в разі суміщеного санвузла), спричиняє накопичення бактерій і неприємного запаху.

Як часто треба прати килимок

За словами Карсон, більшість людей перуть килимки один-два рази на рік, хоча це потрібно робити кожні кілька місяців. Регулярне прання допомагає запобігти появі грибка та шкідливих мікроорганізмів.

Якщо килимок можна прати в машинці, достатньо звичайного циклу прання з подальшим сушінням. Пластикові або прогумовані моделі краще очищати вручну — за допомогою перекису водню або розведеного розчину відбілювача.

Килимок резиновий на присосках

Як вичистити килимок:

Замочити у ванній присосками або низом догори на кілька годин.

Після замочування поверхню слід потерти щіткою, особливо в кутах і заглибленнях. Для важкодоступних місць можна використати стару зубну щітку.

Після очищення килимок потрібно добре просушити, бажано — у вертикальному положенні.

Як зменшити кількість бактерій в санвузлі

Щоб зменшити поширення бактерій, експерти радять закривати кришку унітаза перед змиванням. Це допомагає уникнути потрапляння мікрочастинок на підлогу, рушники чи той самий килимок.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш брудні місця в готелях. І знову унітаз не потрапив до переліку.