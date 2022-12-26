Її пасинка підозрюють у вбивстві віцемера Харкова: що відомо про посолку України в Болгарії Ілащук, яку відсторонили від обов'язків

Пасинок чиновниці перебуває під варто

Олеся Ілащук — надзвичайна і повноважна посолка України в Республіці Болгарія, яку 19 грудня 2025 року відсторонили від обов'язків. А все тому, що пасинка жінки Богдана Ринжука, який у декларації вказаний як її син, підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна Данила.

Що варто знати

21-річного Данила Кузьміна жорстоко вбили у Відні наприкінці листопада 2025 року, знайшовши його тіло в спаленому автомобілі з ознаками насильницької смерті та з відібраними коштами з криптогаманця

Підозрюваних — колишнього одеського митника Олександра Агоєва та 19-річного Богдана Ринжука — затримали в Одесі, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Олеся Ілащук, мачуха Богдана Ринжука, до призначення на посаду посолки України у Болгарії, не мала дипломатичного досвіду, профільної освіти чи видимих зв’язків із Болгарією

До призначення на посаду Ілащук заявляла про себе як про сексологиню, спеціалістку з прикрас, а також була пов’язана зі скандалом з відмиванням коштів. Джерела "Європейської правди" підтвердили, що Ілащук з дипломатією не пов’язана.

Що відомо про Олесю Ілащук

Олеся Ілащук

Жінка закінчила університет ім. Юрія Федьковича у Чернівцях, історичний факультет. Навчалася в "Українському Гештальт Інституті", HRD Antwerp у Бельгії (Вища рада з питань діамантів), вивчала курс МВА у бізнес-школі МІМ.

Олеся Ілащук

За даними із соцмереж, на сторінці, яка оновлювалася регулярно, жінка займалася психологією, гештальт-терапією, сексологією. На цій сторінці свої "лайки" ставили профілі Ярослави Гресь (пов’язана з ініціативою United24) та Олеся Донія (політологиня, яка співпрацює з владою).

Скриншот ФБ-сторінки Олесі Ілащук

З 2010 по 2015 рік обіймала посаду керівника в ювелірній компанії "Джемма", до 2021 року була співзасновницею компанії. Ця фірма була пов’язана з розслідуванням щодо директора Калинівського ринку Івана Ринжука про відмивання грошей. "Джемма" називалася однією з фірм, до якої Ринжук був причетний як власник. У 2015 році суд виправдав Ринжука.

Зв’язок Ілащук із "Джеммою"

З 2015 по листопад 2016 року Ілащук також була керівником ТОВ "Діджитал — ПК ЛТД", яке займалося оптовою торгівлею комп’ютерами та ПЗ. Зазначається, що призначення людей не з МЗС на позиції посла не виняток, але взагалі без досвіду у громадській сфері міжнародних відносин — рідкість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрюваних у вбивстві сина віцемера Харкова затримано. Обох затримали в Одесі, куди вони втекли з Австрії відразу після розправи. При собі вони мали 90 тис. доларів США, що підтверджує версію про спустошені криптогаманці жертви.