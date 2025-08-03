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Часто зустрічалася з його колишніми: що відомо про дружину Арестовича, з якою він розлучається

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Олексій Арестович був тричі у шлюбі Новина оновлена 03 серпня 2025, 11:34
Олексій Арестович був тричі у шлюбі. Фото Колаж Телеграфу

Ексрадник президента і зрадник України був у шлюбі з Анастасією 10 років

Попри те, що Олексій Арестович намагався створити собі образ "інтелектуала" і "вічного радника", але виявився зрадником, який називав українців "фуфлом", не зміг досягти успіху і в особистому житті. Після дести років шлюбу його дружина подала на розлучення. До слова, до цього шлюбу він був одружений двічі.

Сьогодні, 3 серпня, ексрадник президента відзначає свій день народження. Йому виповнилося 50 років. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Олексія Арестовича.

Загалом у шлюбі Арестович був тричі. Кожна дружина народила йому дитину. Однак про його ексобраниць нічого не відомо. Олексій навіть не називав їхні імена. Однак відомо, що від першого шлюбу в нього є донька Аеліта, якій зараз 20 років, і від другого — донька Вероніка.

Що відомо про третю дружину Арестовича

За фахом Анастасія психологиня. Її сторінка в Інстаграм зараз закрита, однак на неї підписані 17 тисяч людей. Раніше жінка активно вела соцмережі.

Анастасія Арестович

Із майбутньою дружиною Олексій познайомився у 2014 році. Тоді він проводив заняття у власній психологічній школі "Апейрон". За словами Анастасії, про своє бажання розпочати стосунки він заявив відразу. А вже за два тижні Арестович зробив жінці пропозицію.

Арестович з дружиною

Згодом пара поїхала до Греції, де й одружилася у 2015 році. Разом вони були упродовж 10 років і в них народився син Олександр.

Арестович і його дружина Анастасія

Анастасії досить часто доводилося спілкуватися з ексдружинами свого чоловіка, адже подружжя відпочивало з дітьми Арестовича від перших шлюбів.

Коли Арестович заспокоював українців на початку повномасштабного вторгнення і став чи не головним "крашем" країни, Анастасія зізнавалася, що не ревнує чоловіка. Вона навпаки раділа успіхам Олексія і навіть приміряла на себе роль "першої леді".

В інтерв'ю Анні Олицькій у лютому 2024 року Анастасія розповідала, що мешкає у США разом із чоловіком та сином. Тоді вона зазначила, що боїться, що її обранця можуть переслідувати або погрожувати йому.

Арестович з дружиною

11 лютого 2025 року Анастасія подала заяву на розлучення. Згодом стало відомо, що ініціатором розриву стала саме дружина. Однак й досі не відомо, чи розірвали шлюб Олексій та Анастасія.

Арестович розлучається

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину і дітей Віталія Кіма. На публіці вони не з'являються.

Теги:
#Дружина #Олексій Арестович #Анастасія Арестович