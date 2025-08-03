Часто зустрічалася з його колишніми: що відомо про дружину Арестовича, з якою він розлучається

Ексрадник президента і зрадник України був у шлюбі з Анастасією 10 років

Попри те, що Олексій Арестович намагався створити собі образ "інтелектуала" і "вічного радника", але виявився зрадником, який називав українців "фуфлом", не зміг досягти успіху і в особистому житті. Після дести років шлюбу його дружина подала на розлучення. До слова, до цього шлюбу він був одружений двічі.

Сьогодні, 3 серпня, ексрадник президента відзначає свій день народження. Йому виповнилося 50 років. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Олексія Арестовича.

Загалом у шлюбі Арестович був тричі. Кожна дружина народила йому дитину. Однак про його ексобраниць нічого не відомо. Олексій навіть не називав їхні імена. Однак відомо, що від першого шлюбу в нього є донька Аеліта, якій зараз 20 років, і від другого — донька Вероніка.

Що відомо про третю дружину Арестовича

За фахом Анастасія психологиня. Її сторінка в Інстаграм зараз закрита, однак на неї підписані 17 тисяч людей. Раніше жінка активно вела соцмережі.

Із майбутньою дружиною Олексій познайомився у 2014 році. Тоді він проводив заняття у власній психологічній школі "Апейрон". За словами Анастасії, про своє бажання розпочати стосунки він заявив відразу. А вже за два тижні Арестович зробив жінці пропозицію.

Згодом пара поїхала до Греції, де й одружилася у 2015 році. Разом вони були упродовж 10 років і в них народився син Олександр.

Анастасії досить часто доводилося спілкуватися з ексдружинами свого чоловіка, адже подружжя відпочивало з дітьми Арестовича від перших шлюбів.

Коли Арестович заспокоював українців на початку повномасштабного вторгнення і став чи не головним "крашем" країни, Анастасія зізнавалася, що не ревнує чоловіка. Вона навпаки раділа успіхам Олексія і навіть приміряла на себе роль "першої леді".

В інтерв'ю Анні Олицькій у лютому 2024 року Анастасія розповідала, що мешкає у США разом із чоловіком та сином. Тоді вона зазначила, що боїться, що її обранця можуть переслідувати або погрожувати йому.

11 лютого 2025 року Анастасія подала заяву на розлучення. Згодом стало відомо, що ініціатором розриву стала саме дружина. Однак й досі не відомо, чи розірвали шлюб Олексій та Анастасія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину і дітей Віталія Кіма. На публіці вони не з'являються.