Путін святкує день народження. Скільки йому років і який справжній зріст (підбірка фактів)

Очільник Росії Володимир Путін, який веде відкриту війну з Україною, 7 жовтня святкує свій День народження. У 2025 році йому виповнилось 73 роки. "Телеграф" зібрав головні факти з життя голови Кремля.

Політична кар'єра Путіна

Вперше президентом Росії Володимир Путін став у 1999 році, тоді після відставки Бориса Єльцина його призначили виконуючим обов'язки голови країни-агресорки. Вже з 2000 по 2008 рік відбув два президентські строки підряд. До 2012 був прем'єр-міністром Росії через конституційні обмеження, тоді президентом став Дмитро Медведєв. З 2012 і по сьогодні Путін обіймає посаду очільника Росії. Він змінив конституцію, тому обмежень щодо кількості президентських строків підряд немає. Так, президентом Росії Путін є вже понад 21 років.

Путін та Єльцин

До президентства Путін працював в Уряді. Його політична кар'єра почалась у 1991 році, він увійшов до уряду Санкт-Петербурга як радник мера, а потім — як його заступник. З 1996 року у Москві працював у керівництві Управління справами президента РФ. У 1997 його призначили заступником керівника адміністрації президента.

Карлик серед політиків? Який зріст Путіна насправді

Чимало уваги Путін отримує через свій досить низький зріст, який тримають у таємниці. Адже доволі часто він виявляється врази нижчим за відомих політиків. Дехто припускає, що очільник Кремля неабияк комплексує через свій зріст. Різні джерела називають від 152 см до 170 см, але найчастіше звучить цифра 168 см.

На фото з іншими політиками складно визначити різницю і назвати точну цифру. Однак на знімках із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом видно, що він набагато вищий за Путіна, а його зріст складає 190 см. Якщо ж порівнювати Путіна і президента України Володимира Зеленського, то на сумісних фото, зроблених у 2019 році під час саміту у нормандському форматі, важко вловити різницю, адже ракурс відіграє чималу роль.

Путін та Трамп

Зеленський, Макрон та Путін

Щодо ваги Путіна, тут теж багато здогадок і пліток. Дані джерел говорять про 80-70 кг, що враховуючи худорлявість очільник РФ, схоже на правду. Однак, якщо подивитись фото Путіна з літньої зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, можна припустити, що його вага навіть нижча 70 кг.

Путін та Лукашенко, літо 2025

Колишня дружина, стосунки з Кабаєвою та діти Путіна

Путін прожив у шлюбі з Людмилою Шкребньовою близько 30 років. У 2013 році подружжя розлучилося. Людмила народила Путіну двох доньок. Її називали "невидимою" першої леді Росії, оскільки в компанії чоловіка вона з’являлася дуже рідко і намагалася не спілкуватися з журналістами. У 2013 році очільник РФ натякнув, що Людмила просто не витримала президентської публічності, а вона не коментувала розлучення.

Путін та ексдружина Людмила

Окрім Людмили, з Путіним ще пов'язують найтитулованішу гімнастку Аліну Кабаєву. Її часто в мережі називають його коханкою та кажуть, що вона народила від голови Кремля не одну дитину. Познайомився Путін з Кабаєвою, коли їй було лише 18 років. Чи не єдиним підтвердженням стосунків Путіна і гімнасти є те, що вона також потрапила під санкції ЄС.

Путін та Кабаєва

Офіційно у Путіна є дві доньки від першого шлюбу — Марія Воронцова 1985 року народження та Катерина Тихонова 1986 року. Однак у мережі є інформація і про третю доньку Путіна — Луїзу Розову. Її мати акціонерка банку "Росія" Світлана Кривоногих.

