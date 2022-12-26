Ее пасынка подозревают в убийстве вице-мэра Харькова: что известно о после Украины в Болгарии Илащук, которую отстранили от обязанностей

Пасынок чиновника находится под стражей

Олеся Илащук — чрезвычайный посол Украины в Республике Болгария, которую 19 декабря 2025 отстранили от обязанностей. А все потому, что пасынка женщины Богдана Рынжука, который в декларации указан как ее сын, подозревают в убийстве сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Даниила.

Что следует знать

21-летний Даниил Кузьмин был жестоко убит в Вене в конце ноября 2025 года, его тело нашли в сожженном автомобиле с признаками насильственной смерти и отобранными средствами из криптокошелька

Подозреваемых — бывшего одесского таможенника Александра Агоева и 19-летнего Богдана Рынжука — задержали в Одессе, а суд избрал им меру наказания в виде держания под стражей

Олеся Илащук, мачеха Богдана Ринжука, до назначения на должность посла Украины в Болгарии, не имела дипломатического опыта, профильного образования или видимых связей с Болгарией

До назначения на должность Илащук заявляла о себе как о сексологе, специалисте по украшениям, а также была связана со скандалом с отмыванием средств. Источники "Европейской правды" подтвердили, что Илащук с дипломатией не была связана.

Что известно об Олесе Илащук

Олеся Илащук

Женщина окончила университет им. Юрий Федькович в Черновцах, исторический факультет. Училась в "Украинском Гештальт Институте", HRD Antwerp в Бельгии (Высший совет по бриллиантам), изучала курс МВА в бизнес-школе МИМ.

Олеся Илащук

По данным из соцсетей, на регулярно обновлявшейся странице женщина занималась психологией, гештальт-терапией, сексологией. На этой странице свои "лайки" ставили профили Ярославы Гресь (связана с инициативой United24) и Олеся Дония (сотрудничающий с властью политолог).

Скриншот ФБ-страницы Олеси Илащук

С 2010 по 2015 год занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма", до 2021 года являлась соучредителем компании. Эта фирма была связана с расследованием в отношении директора Калиновского рынка Ивана Рынжука об отмывании денег. "Джемма" называлась одной из фирм, к которой Ринжук был причастен как владелец. В 2015 году суд оправдал Ринжука.

Связь Илащук с "Джеммой"

С 2015 по ноябрь 2016 года Илащук также была руководителем ООО "Диджитал — ПК ЛТД", которое занималось оптовой торговлей компьютерами и ПО. Отмечается, что назначение людей не из МИДа на позиции посла не исключение, но без опыта в общественной сфере международных отношений — редкость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемые в убийстве сына вице-мера Харькова задержаны. Оба задержаны в Одессе, куда они сбежали из Австрии сразу после расправы. При себе у них было 90 тыс. долларов США, что подтверждает версию об опустошенных криптокошельках жертвы.