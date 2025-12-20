Десятки мільярдів? Скільки Україні можуть коштувати вибори президента

Часткове скасування воєнного стану заради виборів неможливе

Під час війни в Україні вибори суперечать Конституції України. Зміни чинного законодавства — це не тільки питання виборів.

Що потрібно знати:

Організація виборів — компетенція ЦВК, однак рішення ухвалюють Верховна Рада та президент

Вибори можуть коштувати до 20 млрд грн з урахуванням інфляції та витрат місцевих бюджетів

Окремий виклик — можливе розширення мережі виборчих дільниць за кордоном

На цьому наголосив заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик у інтерв'ю для РБК-Україна. Він пояснив, що Україна не може частково скасувати воєнний стан у питанні виборів. Потрібно дійти певних формулювань, змінюючи положення воєнного стану. Дубовик зазначив, що це не має стати причиною руйнації нормативно-правової системи України.

"У дуже багатьох нормативних актах, в рішеннях уряду, в законах написано "3 місяці після завершення воєнного стану", "6 місяців після завершення воєнного стану". А як бути з мобілізацією в умовах воєнного стану? Тобто законодавцю треба дати відповідь на ці питання, і тоді ми з вами будемо розуміти, яким чином ми змінюємо нормативну базу", — йдеться в інтерв'ю. Він наголосив, що ЦВК – це організатори виборів, а рішення за Верховною Радою та президентом.

Скільки коштуватимуть Україні вибори

Центральна виборча комісія робила розрахунки видатків за нормативами мирного часу та з урахуванням інфляції. Але це лише ті витрати, які безпосередньо залежать від виборчого процесу. Приблизно 70 % цих коштів становлять зарплати членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій.

У середньому виборча кампанія на парламентських або місцевих виборах обходилася ЦВК у 4–5 мільярдів гривень. Водночас ці цифри не включають витрати органів місцевого самоврядування — на підготовку виборчих дільниць, забезпечення приміщеннями окружних комісій та іншу інфраструктуру. Якщо додати ці видатки, загальну суму потрібно збільшити приблизно ще на стільки ж.

На сьогодні назвати суму не можна. Можу оперувати сумами тих розрахунків, які були, коли нам Мінфін робив запит на бюджет 2025 року. Прогнозовано це 16,5 мільярдів гривень на всі три види виборів. Президентські вибори – це десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування. Сергій Дубовик, заступник голови ЦВК

З урахуванням інфляції та витрат місцевих бюджетів загальна сума може сягати близько 20 мільярдів гривень. Окремим фактором є можливе розширення мережі виборчих дільниць за кордоном — у такому разі витрати зростатимуть ще й через валютну складову, яку складно спрогнозувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розглядається можливість онлайн голосування, принаймні для тих українців, які за кордоном. Та спроба провести вибори також викличе хакерські атаки, спроби збурити суспільство, зокрема з боку Росії, вважають експерти.