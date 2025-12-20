Десятки миллиардов? Сколько Украине могут стоить выборы президента

Частичная отмена военного положения ради выборов невозможна

Во время войны в Украине выборы противоречат Конституции Украины. Изменения действующего законодательства – это не только вопрос выборов.

Что нужно знать:

Организация выборов – компетенция ЦИК, однако решение принимают Верховная Рада и президент

Выборы могут стоить до 20 млрд грн с учетом инфляции и расходов местных бюджетов

Отдельный вызов — возможное расширение сети избирательных участков за границей

Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик в интервью для РБК-Украина. Он пояснил, что Украина не может частично упразднить военное положение в вопросе выборов. Нужно прийти к определенным формулировкам, изменяя положения военного положения. Дубовик отметил, что это не должно стать причиной разрушения нормативно правовой системы Украины.

"В очень многих нормативных актах, в решениях правительства, в законах написано "3 месяца после завершения военного положения", "6 месяцев после завершения военного положения". А как быть с мобилизацией в условиях военного положения? То есть законодателю нужно дать ответ на эти вопросы, и тогда мы с вами будем понимать, каким образом мы изменяем нормативную базу", — сказал он. Он подчеркнул, что ЦИК – это организаторы выборов, а решение за Верховной Радой и президентом.

Сколько будут стоить Украине выборы

Центральная избирательная комиссия производила расчеты расходов по нормативам мирного времени и с учетом инфляции. Но это только те расходы, которые напрямую зависят от избирательного процесса. Приблизительно 70% этих средств составляют зарплаты членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий.

В среднем избирательная кампания на парламентских или местных выборах обходилась ЦИК в 4–5 миллиардов гривен. В то же время, эти цифры не включают расходы органов местного самоуправления — на подготовку избирательных участков, обеспечение помещениями окружных комиссий и другую инфраструктуру. Если прибавить эти расходы, общую сумму нужно увеличить примерно еще на столько же.

На сегодняшний день назвать сумму нельзя. Могу оперировать суммами тех расчетов, которые были, когда Минфин делал запрос на бюджет 2025 года. Прогнозировано это 16,5 миллиарда гривен на все три вида выборов. Президентские выборы – это примерно 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования. Сергей Дубовик, заместитель председателя ЦИК

С учетом инфляции и расходов местных бюджетов общая сумма может достигать около 20 миллиардов гривен. Отдельным фактором возможно расширение сети избирательных участков за рубежом — в таком случае расходы будут расти еще и из-за сложной спрогнозировать валютной составляющей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассматривается возможность онлайн голосования, по крайней мере, для тех украинцев, которые за границей. Но попытка провести выборы также вызовет хакерские атаки, попытки взбудоражить общество, в частности со стороны России, считают эксперты.