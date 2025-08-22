Українські антикорупційні активісти говорять в унісон з російськими спецслужбами, відбілюючи НАБУ, – експерт про затримання в ОАЕ резидента ФСБ Христенка

Українські антикорупційні активісти, намагаючись відбілити НАБУ, говорять в унісон зі спецслужбами та пропагандистами РФ. Уся антикорупційна вертикаль у цій справі свідомо грає на руку Росії. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.

Експерт зазначив, що російська ФСБ вже почала операцію з порятунку проросійського нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка, якого звинувачують у співпраці з ФСБ та впливі на НАБУ. Спецслужби РФ залучили проросійських блогерів та антикорупційних активістів. Зокрема, нардепа, якого теж обвинувачують у держзраді, Олександра Дубінського та Анатолія Шарія, якого суд вже засудив до 15 років тюрми.

"Українські антикорупційні активісти по цій справі по суті говорять в унісон з російськими спецслужбами та їх кишеньковими пропагандистами. Чи нормально їм бути в такій компанії? Питань дуже багато і всі вони тягнуть на вирок не лише Христенку і Магамедрасулову, але й усій антикорупційній вертикалі, яка свідомо грає на руку РФ", – написав він.

Експерт зазначив, що 21 липня СБУ оголосила підозру Христенку. Під час обшуку за місцем реєстрації Христенка виявили анкети детективів НАБУ, а слідство оприлюднило аудіозаписи його розмов, де він розповідає про свій вплив на Бюро. А днями з’явилася інформація про затримання нардепа в ОАЕ.

"Його дружина Марина повідомила, що місцеві правоохоронці вивчають можливість екстрадиції в Україну. Про це вона заявила в інтерв’ю блогеру ексдепутату Ігорю Мосійчуку, на якого теж накладені санкції", – написав він.

Але найцікавіше в інтерв’ю, звернув увагу експерт, що дружина Христенка фактично повністю підтвердила версію СБУ: її чоловік, якого офіційно підозрюють в роботі на спецслужби РФ, активно співпрацював з НАБУ і був "знайомий" з багатьма детективами Бюро.

"Серед таких контактів слідство називає Руслана Магамедрасулова, одного з керівників детективів НАБУ. Його родину також згадують у контексті російських зв’язків: він допомагав своєму батьку-підприємцю продавати коноплю у РФ. За даними слідства, його батько має російський паспорт, мати – підтримує війну та отримує пенсію у так званій ДНР", – повідомив він.

За словами експерта, лінія захисту антикорактивістів розсипається на очах.

"Спочатку СБУ оголосила Христенку підозру. А днями соратника Медведчука затримали місцеві правоохоронці в Дубаї. І це є дуже показовим. Адже Дубаї, скажемо відверто, фактично є російським хабом. І якщо навіть в ОАЕ визнали достатніми українські докази для затримання Христенка, то будь-які сумніви так званих активістів не варті навіть серйозної уваги", – підсумував Загородній.

Як повідомлялося, 21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ. Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві РФ. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни та співпрацює зі спецслужбами РФ і впливає на діяльність НАБУ.