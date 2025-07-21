Названо ім'я посадовця НАБУ, затриманого СБУ. Як він пов’язаний із Росією (фото)

Мати та батько підозрюваного теж відзначились

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов затриманий СБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу в Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що Магамедрасулов координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька).

За даними слідства, він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Магамедрасулов виступав посередником у продаж коноплі до Росії, зокрема республіки Дагестан.

СБУ затримала Руслана Магамедрасулова

"Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій", — додають в СБУ.

Окрім того, цей високопосадовець Бюро мав тісний контакт із депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Він пов’язаний зі спецслужбами РФ.

СБУ затримала Магамедрасулова

Затримання підозрюваного

"У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон", — наголосили у пресслужбі.

Стосовно матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, вона проживає у Києві, але отримує пенсію у "ДНР". Також жіночка публікує проросійські коментарі в мережі. За даними СБУ, Магамедрасулова у розмовах активно підтримує війну проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

Речові докази

Рублі та російські паспорти у підозрюваного

"Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів", — кажуть в СБУ.

Посадовцю готують оголошення підозри за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

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