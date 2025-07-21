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Названо ім'я посадовця НАБУ, затриманого СБУ. Як він пов’язаний із Росією (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
СБУ затримала Руслана Магамедрасулова Новина оновлена 21 липня 2025, 11:19
СБУ затримала Руслана Магамедрасулова. Фото Колаж, "Телеграф"

Мати та батько підозрюваного теж відзначились

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов затриманий СБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу в Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що Магамедрасулов координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька).

За даними слідства, він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ. Магамедрасулов виступав посередником у продаж коноплі до Росії, зокрема республіки Дагестан.

СБУ затримала Руслана Магамедрасулова
СБУ затримала Руслана Магамедрасулова

"Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій", — додають в СБУ.

Окрім того, цей високопосадовець Бюро мав тісний контакт із депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Він пов’язаний зі спецслужбами РФ.

СБУ затримала Руслана Магамедрасулова
СБУ затримала Магамедрасулова
СБУ затримала Руслана Магамедрасулова
Затримання підозрюваного

"У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон", — наголосили у пресслужбі.

Стосовно матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, вона проживає у Києві, але отримує пенсію у "ДНР". Також жіночка публікує проросійські коментарі в мережі. За даними СБУ, Магамедрасулова у розмовах активно підтримує війну проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.

СБУ затримала Руслана Магамедрасулова
Речові докази
СБУ затримала Руслана Магамедрасулова
Рублі та російські паспорти у підозрюваного

"Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів", — кажуть в СБУ.

Посадовцю готують оголошення підозри за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жінку, що кричала "Слава Росії" в метро Києва, затримали.

Теги:
#СБУ #Росія #Затримали #НАБУ #Руслан Магамедрасулов