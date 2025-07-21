Злив даних ворогу і контакти з Януковичем: у НАБУ знайшли російських "кротів" (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
СБУ викрилала зрадників в НАБУ
Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрили зрадників в антикорупційному бюро. Правоохоронці проводять обшуки у різних регіонах країни та затримують працівників НАБУ за підозрою у державній зраді.
Слідчі дії стосуються кількох детективів, які могли передавати секретну інформацію ворожим спецслужбам та вести незаконний бізнес з росією. Про це повідомили джерела "Телеграфу" в СБУ.
Наразі відомо про проведення серії обшуків у різних областях України. За попередньою інформацією, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з російською федерацією та корупційні дії в інтересах олігархів.
Джерела в правоохоронних органах розповіли, що зафіксовано конкретні факти неофіційного впливу російських спецслужб на співробітників Бюро. Один з детективів передавав ворожій стороні секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича.
Другий підозрюваний зрадив державу та займався незаконною торговельною діяльністю з росією. Сьогодні його затримала СБУ під час спеціальної операції.
Детальна інформація про кількість затриманих та конкретні обвинувачення буде оприлюднена після завершення слідчих дій.
Що таке НАБУ?
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — це державний правоохоронний орган, який розслідує корупційні злочини топ-чиновників. НАБУ створили у 2014 році для боротьби з корупцією на найвищому рівні.
Бюро розслідує справи, де сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень або які стосуються високопосадовців. НАБУ має право проводити обшуки, затримання та передавати справи до суду.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що агент СБУ викрив "кротоферму" ФСБ у Москві. Ми розповідали, як росіяни вербували агентів в Україні.