Злив даних ворогу і контакти з Януковичем: у НАБУ знайшли російських "кротів" (фото, відео)

СБУ викрилала зрадників в НАБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрили зрадників в антикорупційному бюро. Правоохоронці проводять обшуки у різних регіонах країни та затримують працівників НАБУ за підозрою у державній зраді.

Слідчі дії стосуються кількох детективів, які могли передавати секретну інформацію ворожим спецслужбам та вести незаконний бізнес з росією. Про це повідомили джерела "Телеграфу" в СБУ.

Наразі відомо про проведення серії обшуків у різних областях України. За попередньою інформацією, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з російською федерацією та корупційні дії в інтересах олігархів.

Спецоперація СБУ та ОГП

Затримання підозрюваних

Обшуки в помешканнях підозрюваних

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що зафіксовано конкретні факти неофіційного впливу російських спецслужб на співробітників Бюро. Один з детективів передавав ворожій стороні секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Детективів НАБУ підозрюють у держзраді

Затриманий ще один підозрюваний

Другий підозрюваний зрадив державу та займався незаконною торговельною діяльністю з росією. Сьогодні його затримала СБУ під час спеціальної операції.

Детальна інформація про кількість затриманих та конкретні обвинувачення буде оприлюднена після завершення слідчих дій.

Що таке НАБУ?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — це державний правоохоронний орган, який розслідує корупційні злочини топ-чиновників. НАБУ створили у 2014 році для боротьби з корупцією на найвищому рівні.

Бюро розслідує справи, де сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень або які стосуються високопосадовців. НАБУ має право проводити обшуки, затримання та передавати справи до суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що агент СБУ викрив "кротоферму" ФСБ у Москві. Ми розповідали, як росіяни вербували агентів в Україні.