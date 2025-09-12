Порошенко організував фіктивну мобілізацію своїм охоронцям, водіям та помічникам, щоб їх не відправили на війну, – журналіст

Низка депутатів, ексчиновників, партійців та інших політиків з оточення Петра Порошенка у перші місяці повномасштабного вторгнення були фіктивно оформлені у окремий 206 батальйон. Вони використали фіктивну службу з метою уникнення кримінальних переслідувань, реальної мобілізації, а також піару. Інформацію про це оприлюднив журналіст та колишній військовий 206 батальйону Володимир Бойко.

Так, журналіст розповів про схему Порошенка, яку той, за словами Бойка, організував під час створення 206-го батальйону. За його словами, штаб батальйону спочатку розмістили в офісі партії "Європейська солідарність" на вулиці Лаврській у Києві на певних умовах.

"З початком повномасштабного вторгнення постало питання про розміщення штабу батальйону, складів, служб тощо. І тут Петро Олексійович запропонував надати приміщення для штабу. На подяку за надання приміщення Порошенко зажадав фіктивного оформлення на службу своїх підданих, а також став вимагати довідку про те, що він звільняється від сплати оренди за приміщення свого офісу – як виявилось, Порошенко, відомий своєю заощадливістю, заборгував по оренді з 2019 року й сподівався перекласти сплату боргу на військову частину", – зазначив журналіст.

За схемою Порошенка, повідомляє Бойко, у березні 2022 року кілька десятків політиків, екс-чиновників та нардепів з оточення Порошенка, серед них зокрема Олександр Турчинов, Володимир Омелян, Василь Бурба, Володимир В’ятрович та інші оформилися у батальйон, де не мали жодних реальних посад. Головною метою подібної "мобілізації", за словами журналіста, було уникнення юридичної та кримінальної відповідальності за низкою справ.

"Арестович публічно ляпнув, що колишній начальник ГУР МО Василь Бурба переховується в Дубаї. Бурба негайно опублікував фотографію себе, коханого, вдягнутого в усі мислимі засоби захисту – аж до наколінників. Насправді у 206 окремому батальйоні, він з’явився лише кілька разів у супроводі двох джипів охорони", – наголошує журналіст. - "Так само, коли СБУ у травні 2022 року оприлюднила повістку на допит для Турчинова по вугільній справі Порошенка, він заявив, що перебуває на південно-східному фронті. Південно-східний фронт, у окопах якого генерал-майор Турчинов тримав оборону, насправді пролягав у селі Конча-Заспа – неподалік від окопу генерал-полковника Бурби", – іронізує Бойко.

За словами ветерана, у батальйон також масово записували і обслуговуючий персонал з оточення Порошенка – охоронців, водіїв та помічників.

"Порошенко разом з найближчими соратниками рятували від реальної мобілізації свою обслугу, сподіваючись, що 206 батальйон залишиться в Києві і не потрапить на фронт", – заявив журналіст.