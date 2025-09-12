Порошенко организовал фиктивную мобилизацию своим охранникам, водителям и помощникам, чтобы их не отправили на войну, – журналист

Ряд депутатов, экс-чиновников, партийцев и других политиков из окружения Петра Порошенко в первые месяцы полномасштабного вторжения были фиктивно оформлены в отдельный 206-й батальон. Они использовали фиктивную службу с целью избежать уголовных преследований, реальной мобилизации, а также для пиара. Информацию об этом обнародовал журналист и бывший военнослужащий 206-го батальона Владимир Бойко.

Так, журналист рассказал о схеме Порошенко, которую тот, по словам Бойко, организовал во время создания 206-го батальона. По его словам, штаб батальона изначально разместили в офисе партии "Европейская солидарность" на улице Лаврской в Киеве на определённых условиях.

"С началом полномасштабного вторжения встал вопрос о размещении штаба батальона, складов, служб и так далее. И тут Пётр Алексеевич предложил предоставить помещение для штаба. В благодарность за помещение Порошенко потребовал фиктивного оформления на службу своих подданных, а также стал добиваться справки о том, что он освобождается от уплаты аренды за свой офис – как выяснилось, Порошенко, известный своей экономностью, задолжал по аренде с 2019 года и надеялся переложить оплату долга на воинскую часть", – отметил журналист.

По схеме Порошенко, сообщает Бойко, в марте 2022 года несколько десятков политиков, экс-чиновников и нардепов из его окружения, среди которых, в частности, Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба, Владимир Вятрович и другие, оформились в батальон, где не имели никаких реальных должностей. Главной целью подобной "мобилизации", по словам журналиста, было уклонение от юридической и уголовной ответственности по ряду дел.

"Арестович публично ляпнул, что бывший начальник ГУР МО Василий Бурба скрывается в Дубае. Бурба немедленно опубликовал фотографию себя любимого, одетого во все мыслимые средства защиты – вплоть до наколенников. На самом деле в 206-м отдельном батальоне он появился лишь несколько раз в сопровождении двух джипов охраны", – подчёркивает журналист. – "Так же, когда СБУ в мае 2022 года обнародовала повестку на допрос для Турчинова по угольному делу Порошенко, он заявил, что находится на юго-восточном фронте. Юго-восточный фронт, в окопах которого генерал-майор Турчинов держал оборону, на самом деле пролегал в селе Конча-Заспа – неподалёку от окопа генерал-полковника Бурбы", – иронизирует Бойко.

По словам ветерана, в батальон также массово записывали обслуживающий персонал из окружения Порошенко – охранников, водителей и помощников.

"Порошенко вместе с ближайшими соратниками спасали от реальной мобилизации свою обслугу, надеясь, что 206-й батальон останется в Киеве и не попадёт на фронт", – заявил журналист.