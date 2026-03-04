Пригоріла каструля засяє як нова. Американка показала, чим відмити її від нагару (відео)

Врятувати пригорілу каструлю складно, але є перевірений метод

На посуді після приготування часто залишається жир і старий нагар, який важко видалити звичайними засобами. Але можна обійтися і без "хімії", якщо знати ефективний домашній лайфхак

У TikTok американка поділилася відео, як зробити каструлю ідеально чистою. Вам знадобиться лише один засіб.

Як відмити каструлю, що пригоріла.

Після приготування їжі на каструлі часто залишається пригорілий жир і позбутися його звичайними засобами буває вкрай складно. Але на допомогу приходить простий, але ефективний лайфхак, який вимагатиме мінімум зусиль та підручних засобів.

Головним інгредієнтом є харчова сода. Цей універсальний порошок має м’яку абразивну дію, яка дозволяє акуратно "зняти" пригорілі залишки, не пошкоджуючи поверхню емалі. Крім того, сода вступає в реакцію з жиром, розщеплюючи його на дрібніші частинки, що робить очищення максимально простим і безпечним.

Просто змішайте 1/4 склянки соди з краплею води, щоб утворилася консистенція пасти. Суміш акуратно нанесіть на забруднені ділянки каструлі й залиште на 1-2 години, або поки паста повністю не висохне. Після цього візьміть жорстку губку і протріть забруднені місця. Залишки соди та жиру змийте теплою водою. В результаті ваша каструля засяє як нова!

Як відмити каструлю від нагару, Фото: ІІ

"Телеграф" писав раніше, як відмити ґрати плити за 30 хвилин. Допоможе польський лайфхак.