Рус

Пригоріла каструля засяє як нова. Американка показала, чим відмити її від нагару (відео)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як відмити пригорілу каструлю Новина оновлена 04 березня 2026, 14:58
Як відмити пригорілу каструлю. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Врятувати пригорілу каструлю складно, але є перевірений метод

На посуді після приготування часто залишається жир і старий нагар, який важко видалити звичайними засобами. Але можна обійтися і без "хімії", якщо знати ефективний домашній лайфхак

У TikTok американка поділилася відео, як зробити каструлю ідеально чистою. Вам знадобиться лише один засіб.

Як відмити каструлю, що пригоріла.

Після приготування їжі на каструлі часто залишається пригорілий жир і позбутися його звичайними засобами буває вкрай складно. Але на допомогу приходить простий, але ефективний лайфхак, який вимагатиме мінімум зусиль та підручних засобів.

Головним інгредієнтом є харчова сода. Цей універсальний порошок має м’яку абразивну дію, яка дозволяє акуратно "зняти" пригорілі залишки, не пошкоджуючи поверхню емалі. Крім того, сода вступає в реакцію з жиром, розщеплюючи його на дрібніші частинки, що робить очищення максимально простим і безпечним.

Просто змішайте 1/4 склянки соди з краплею води, щоб утворилася консистенція пасти. Суміш акуратно нанесіть на забруднені ділянки каструлі й залиште на 1-2 години, або поки паста повністю не висохне. Після цього візьміть жорстку губку і протріть забруднені місця. Залишки соди та жиру змийте теплою водою. В результаті ваша каструля засяє як нова!

Як відмити каструлю від нагару
Як відмити каструлю від нагару, Фото: ІІ

"Телеграф" писав раніше, як відмити ґрати плити за 30 хвилин. Допоможе польський лайфхак.

Теги:
#Очищення #Жир #Лайфхак #Каструля