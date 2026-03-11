Як зробити кросівки та кеди білосніжними: допоможе копійчаний засіб

Рецепт суміші коригується, залежно від матеріалу взуття

Білі кросівки та кеди легко поєднуються майже з будь-яким одягом, однак вони так само швидко брудняться. Повернути взуттю охайний вигляд можна без дорогих засобів — достатньо кількох інгредієнтів, які є майже в кожному домі.

Як радить видання Good Housekeeping, очистити білі кросівки допоможе проста суміш із харчової соди, перекису водню та теплої води. Підготувати кросівки до чищення потрібно знявши шнурки, прибравши пил та бруд з взуття м'якою щіткою.

Як приготувати очищувальну суміш

Для чищення взуття потрібно змішати:

1 столову ложку харчової соди

0,5 столової ложки перекису водню

0,5 столової ложки теплої води.

У результаті має вийти рідка паста.

Як правильно почистити кросівки

Змочіть стару зубну щітку у підготовленій пасті та обережно потріть тканину круговими рухами, приділяючи увагу потертостям і плямам. Після цього протріть кросівки вологою ганчіркою або мікрофібровою тканиною, щоб прибрати залишки суміші. Сушити взуття радять природним способом у прохолодному місці, подалі від прямого сонця.

Як почистити білу гумову підошву

Гумову підошву можна обробити тією ж пастою з соди та перекису. Альтернативою може бути спеціальна очищувальна губка, яка добре прибирає темні смуги та забруднення.

Білі кросівки

Як почистити білі шкіряні кросівки

Для шкіряного взуття перекис водню використовувати не рекомендується. У цьому випадку краще змішати лише харчову соду з теплою водою, почистити поверхню щіткою та після висихання нанести засіб (кондиціонер, білий чи прозорий крем) для шкіри, щоб матеріал залишався м’яким.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати запах з кросівок. Тут також може знадобитися харчова сода, але і не тільки.