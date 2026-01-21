"АТБ" проти "Сільпо": у мережі показали, де на 500 грн купиш більше продуктів (фото)

Щоб перевірити це, ми зібрали кошики с усіма продуктами в інтернет-магазинах

У соцмережах розгорілася суперечка про те, де вигідніше купувати продукти — в "АТБ" чи в "Сільпо". Обговорення почалося після допису користувача соцмережі, який порівняв покупки в обох мережах.

За словами чоловіка під ніком під ніком alexdafmusic в Threads, список продуктів був майже однаковий, різниця в їх кількості. В "АТБ" на 500 гривень він зміг купити товарів більше, ніж у "Сільпо". Це твердження викликало активну дискусію в коментарях.

Частина користувачів заявила, що така різниця не відповідає дійсності, і що однаковий набір продуктів можна придбати в обох магазинах за схожу суму.

Дівчина порахувала ціни на продукти. Фото: скрін з Threads

Інші зазначали, що "Сільпо" пояснює вищі ціни ширшим асортиментом і тим, що "там приємніше перебувати". Водночас багато коментаторів зізналися, що все одно віддають перевагу "АТБ".

Коментарі. Фото: скрін з Threads

Що пишуть у коментарях. Фото: скрін з Threads

"Телеграф" вирішив перевірити це і зібрав кошики в інтернет-магазинах обох мереж на основі фото користувача. За весь набір продуктів в "АТБ" довелося б заплатити 521 гривню. Ймовірно, частина товарів у чоловіка потрапила під вигідні знижки.

Кошик в "АТБ". Фото: скрін з магазину

У "Сільпо" п’ять позицій із цього списку коштували майже 300 гривень. Білоцерківського кисломолочного сиру в наявності не було, тому ми замінили на продукт зі схожою ціною, а рисово-миндальний напій у магазині взагалі був відсутній. Попри це, загальна сума покупки все одно була далекою від 500 гривень.

Кошик в "Сільпо". Фото: скрін з магазину

