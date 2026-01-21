Ловіть момент: продукти та товари, які можна купити в "Сільпо" сьогодні за приємними знижками

Місцями знижки сягають понад 60 відсотків

У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явився оновлений перелік акцій, який охоплює як популярні продукти харчування, так і товари для дому. Знижки стосуються різних категорій і в окремих випадках сягають понад 60%.

"Телеграф" повідомляє про акційні пропозиції в мережі "Сільпо". У середу, 21 січня, зі знижками можна придбати різних 10 товарів.

Покупці можуть придбати такі позиції за зниженими цінами:

Крем-сир Philadelphia із зеленню, 195 г — 119,00 грн замість 229,00 грн (-48%);

— 119,00 грн замість 229,00 грн (-48%); Сік Happy Day "Мультивітамін", 1 л — 84,99 грн за умови купівлі двох одиниць;

— 84,99 грн за умови купівлі двох одиниць; Тунець Fish Line салатний у власному соку, 160 г — 53,99 грн замість 77,49 грн (-30%);

— 53,99 грн замість 77,49 грн (-30%); Індиче філе охолоджене, 100 г — 32,78 грн замість 43,14 грн (-24%);

— 32,78 грн замість 43,14 грн (-24%); Снеки Natural Garden — смажені норі зі смаком соусу теріякі, 5 г — 24,99 грн замість 45,79 грн (-45%);

— 24,99 грн замість 45,79 грн (-45%); Сьомга слабосолена "Премія", нарізка, 100 г — 169,15 грн замість 199,00 грн (-15%).

Акційні цінники в магазині. Фото: "Сільпо"

Серед заморожених та готових страв також доступні акційні пропозиції:

Чікен болі Ходорівський, заморожені, 400 г — 99,90 грн замість 179,00 грн (-44%);

— 99,90 грн замість 179,00 грн (-44%); Гороховий суп у упаковці, 350 г — 45,98 грн замість 62,99 грн (-27%);

— 45,98 грн замість 62,99 грн (-27%); Гьодза Asian Xata з куркою, кукурудзою та морквою, 800 г — 179,00 грн замість 299,00 грн (-40%);

— 179,00 грн замість 299,00 грн (-40%); Гьодза Asian Xata з яловичиною та цибулею, 800 г — 179,00 грн замість 299,00 грн (-40%).

Окрім продуктів харчування, знижки діють і на товари для дому:

Капсули для прання ProWash "Гірська свіжість", 60 штук по 15 г — 229,00 грн замість 599,00 грн (-62%);

— 229,00 грн замість 599,00 грн (-62%); Серветки паперові Kleenex Family у коробці, 150 шт — 64,99 грн замість 89,99 грн (-28%).

Чому на товари ставлять "жовті" цінники

Частина покупців вважає, що знижки у магазинах стосуються виключно продукції з наближеним терміном придатності. Водночас торговельні мережі часто переглядають ціни на різні категорії товарів з інших міркувань — зокрема для оновлення асортименту та швидшого розміщення нових поставок, заохочуючи клієнтів активніше робити покупки, як написали в "Новини.Live".

