Усика хочуть скинути з трону: де і коли дивитися супербій "Монстра"
У Саудівській Аравії пройде великий бій
У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозний вечір професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв". Очолить шоу бій за титул абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) — Давід Пікассо (32-0-1, 17 КО).
Що потрібно знати
- Іноуе та Пікассо проведуть великий бій
- На кону поєдинку стоїть титул абсолюту
- В Україні супербій покаже DAZN
У прямому етері в Україні бій Іноуе — Пікассо покаже DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".
Непереможний 32-річний японець Наоя на прізвисько "Монстр" намагатиметься захистити титули у поєдинку проти небитого 25-річного мексиканця. В Україні вечір боксу Іноуе-Пікассо доступний на медіаплатформі DAZN. Вартість перегляду в Україні – 842 грн.
Шоу Іноуе — Пікассо розпочнеться об 11:00 за київським часом. Головний бій вечора орієнтовно стартує о 15:00 за Києвом.
Зазначимо, The Ring напередодні оновила рейтинг найкращих боксерів незалежно від ваги. Очолив його українець Олександр Усик, Іноуе – другий. Якщо японець переможе, то, напевно, змістить українця з першої позиції.
Нагадаємо, лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.