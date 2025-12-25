Усика хочуть скинути з трону: де і коли дивитися супербій "Монстра"

У Саудівській Аравії пройде великий бій

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозний вечір професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв". Очолить шоу бій за титул абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) — Давід Пікассо (32-0-1, 17 КО).

Що потрібно знати

Іноуе та Пікассо проведуть великий бій

На кону поєдинку стоїть титул абсолюту

В Україні супербій покаже DAZN

У прямому етері в Україні бій Іноуе — Пікассо покаже DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

Непереможний 32-річний японець Наоя на прізвисько "Монстр" намагатиметься захистити титули у поєдинку проти небитого 25-річного мексиканця. В Україні вечір боксу Іноуе-Пікассо доступний на медіаплатформі DAZN. Вартість перегляду в Україні – 842 грн.

Шоу Іноуе — Пікассо розпочнеться об 11:00 за київським часом. Головний бій вечора орієнтовно стартує о 15:00 за Києвом.

Зазначимо, The Ring напередодні оновила рейтинг найкращих боксерів незалежно від ваги. Очолив його українець Олександр Усик, Іноуе – другий. Якщо японець переможе, то, напевно, змістить українця з першої позиції.

Нагадаємо, лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.