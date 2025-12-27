Іноуе — Пікассо: онлайн-трансляція бою

Небиті боксери зійдуться у битві за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у рамках великого вечора професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв" відбудеться великий чемпіонський бій. Японець Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) та мексиканець Давид Пікассо (32-0-1, 17 КО) змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу.

Що потрібно знати

Бій Іноуе — Пікассо очолить шоу в Саудівській Аравії

Обидва боксери підійшли до поєдинку без поразок

Японець – явний фаворит

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Іноуе — Пікассо. Орієнтовний початок поєдинку о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція бою Іноуе — Пікассо (оновлюється)

Японський "Монстр" знову захищає основні титули у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг). На цей раз проти небитого мексиканця. Букмекери та експерти не вірять у Пікассо, проте у боксі можливо все.

Напередодні Іноуе та Пікассо зробили вагу

Нагадаємо, Іноуе претендує на звання найкращий боксер світу незалежно від ваги. Суперником японця є Олександр Усик, який на цей час посідає перше місце у рейтингу The Ring. Раніше лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.