Іноуе — Пікассо: онлайн-трансляція вечора боксу

Ер-Ріяд прийме великий бій

У суботу, 27 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться велике шоу професійного боксу "The Ring V: Ніч самураїв". У головному бою вечора |пройде титульний поєдинок Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) — Давид Пікассо (32-0-1, 17 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Іноуе — Пікассо. Початок шоу об 11:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Іноуе — Пікассо (оновлюється)

Що на кону бою Іноуе — Пікассо

На кону поєдинку стоять усі чотири основні чемпіонські пояси Іноуе у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг): WBO, WBA, WBC та IBF.

Де дивитися бій Іноуе — Пікассо

В Україні вечір боксу Іноуе — Пікассо доступний для перегляду на медіаплатформі DAZN. Вартість перегляду в Україні – 842 грн. Головний бій вечора орієнтовно стартує о 15:00 за Києвом.

Прогноз букмекерів на бій Іноуе — Пікассо

На думку букмекерів, інтриги у цьому протистоянні немає. На успіх Іноуе фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,01. Одночасно тріумф Пікассо менш ймовірний — коефіцієнт 12,00. Таким чином, шанси японця на перемогу оцінили у 99% проти 8% за мексиканця за маржі букмекерів у 7%.

Кард шоу Іноуе — Пікассо

Наоя Іноуе (31-0, 27 KO) — Алан Давід Пікассо (32-0-1, 17 KO) — бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF і WBO у 2-й найлегшій вазі (до 55,3 кг)

Дзунто Накатані (31-0, 24 KO) — Себастьян Ернандес (20-0, 18 KO)

Віїбальдо Гарсія Перес (23-6-2, 13 KO) — Кен Широ (25-2, 16 KO) — бій за титул чемпіона світу за версією IBF у 2-й найлегшій вазі (до 52,2 кг)

Таїга Іманага (9-0, 5 КО) — Ерідсон Гарсія (22-1, 14 KO)

Реіто Цуцумі (3-0, 2 КО) — Леобардо Кінтана (11-1, 5 КО)

Останні бої

У вересні 2025 року Іноуе одноголосним рішенням суддів розібрався з представником Узбекистану Муроджоном Ахмадалієвим.

Пікассо, своєю чергою, у липні рішенням більшості переміг японця Кеносуке Камеду.

Нагадаємо, Іноуе претендує на звання найкращий боксер світу незалежно від ваги. Суперником японця є Олександр Усик. Раніше лідером рейтингу P4P був американець Теренс Кроуфорд. Однак у середині грудня "Бад" раптово завершив кар’єру після перемоги над Саулем Альваресом.