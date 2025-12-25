Усика хотят сбросить с трона: где и когда смотреть супербой "Монстра"

В Саудовской Аравии пройдет большой бой

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев". Возглавит шоу бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,225 кг) Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) — Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО).

Что нужно знать

Иноуэ и Пикассо проведут большой бой

На кону поединка стоит титул абсолюта

В Украине супербой покажет DAZN

В прямом эфире в Украине бой Иноуэ — Пикассо покажет DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Непобедимый 32-летний японец Наоя по прозвищу "Монстр" попытается защитить титулы в поединке против небитого 25-летнего мексиканца. В Украине вечер бокса Иноуэ — Пикассо доступен на медиа-платформе DAZN. Стоимость просмотра в Украине — 842 грн.

Шоу Иноуэ — Пикассо начнется в 11:00 по киевскому времени. Главный бой вечера ориентировочно стартует в 15:00 по Киеву.

Отметим, The Ring накануне обновила рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса. Возглавил его украинец Александр Усик, Иноуэ — второй. Если японец победит, то наверняка сместит украинца с первой позиции.

Напомним, лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.