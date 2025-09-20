"Ідіоти": Роналду накинувся на блогерів, які заговорили про "ганьбу" португальця

Футбольне товариство розкритикувало перехід молодого португальця до саудівської ліги

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду публічно розлютився. Справа в тому, що португалець болісно сприймає критику саудівської ліги, де виступає сам.

Португалець залишив коментар під відео chuveirinh0 в Instagram. Блогери розкритикували 25-річного Жоау Фелікса, який влітку перейшов до "Аль-Насру", назвавши його трансфер "ганьбою". Роналду у відповідь назвав їх "ідіотами", які нічого не розуміють у футболі.

Ідіоти, нічого не розумієте у футболі, але висловлюєте свою думку. Кріштіану Роналду

Нагадаємо, Фелікс перейшов у саудівський клуб із "Челсі". Сума компенсації склала 30 млн євро. Жоау зіграв за "Аль-Наср" 5 матчів, у яких забив 4 голи. 40-річний Роналду грає у Саудівській Аравії з 2023 року. У поточному сезоні найкращий бомбардир планети зіграв 4 гри на клубному рівні, відзначившись 2 голами та асистом. Примітно, що портал transfermarkt оцінює Фелікса та Роналду однаково у 20 млн євро.

Жоау Фелікс |оформив хет-трик у дебютній грі за "Алс-Наср"

Раніше Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес. Кохана сказала футболісту "Так", після чого в соцмережах похвалилася фантастичною каблучкою, яку оцінили в 5 млн доларів. До речі, КріРо довго відкладав пропозицію.