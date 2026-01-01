"Новий Шевченко" з "Динамо" публічно освідчився своїй дівчині (відео)

На одного холостяка у таборі Біло-Синіх стане менше

Нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко зробив пропозицію своїй дівчині. Пара зустрічається трохи більше року.

Відповідні сторіси з’явилися на сторінці футболіста в Instagram. Про наречену Матвія мало відомо у мережі, нещодавно Пономаренко відзначив річницю стосунків із коханою.

Матвій опублікував кілька знімків та відео з новорічного заходу, де він публічно освідчується коханій. Дівчина відповіла "Так!"

Додамо, що у грудні 2025 року пара відзначила річницю стосунків. Футболіст тоді поділився серією романтичних фотографій зі своєю дівчиною.

19-річний Пономаренко вже грає за дорослу команду. У сезоні 2025/26 він зіграв 11 матчів за Біло-Синіх, відзначившись 1 голом. ЗМІ іноді порівнюють Матвія з великим форвардом киян Андрієм Шевченком.

