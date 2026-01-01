Рус

"Новий Шевченко" з "Динамо" публічно освідчився своїй дівчині (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Матвій Пономаренко зі своєю нареченою Новина оновлена 01 січня 2026, 12:50
Матвій Пономаренко зі своєю нареченою. Фото Getty Images, instagram.com/ponomarenko_matviy

На одного холостяка у таборі Біло-Синіх стане менше

Нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко зробив пропозицію своїй дівчині. Пара зустрічається трохи більше року.

Що потрібно знати

  • Пономаренко зізнався своїй дівчині на новорічній вечірці
  • Кохана "динамівця" сказала "Так!"
  • Матвія іноді порівнюють із "Шевою"

Відповідні сторіси з’явилися на сторінці футболіста в Instagram. Про наречену Матвія мало відомо у мережі, нещодавно Пономаренко відзначив річницю стосунків із коханою.

Матвій опублікував кілька знімків та відео з новорічного заходу, де він публічно освідчується коханій. Дівчина відповіла "Так!"

Матвій Пономаренко та його дівчина
Матвій Пономаренко та його дівчина/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко з коханою
Матвій Пономаренко з коханою/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Наречена Матвія Пономаренка
Наречена Матвія Пономаренка/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю нареченою
Матвій Пономаренко зі своєю нареченою/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Додамо, що у грудні 2025 року пара відзначила річницю стосунків. Футболіст тоді поділився серією романтичних фотографій зі своєю дівчиною.

Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною
Матвій Пономаренко зі своєю дівчиною/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

19-річний Пономаренко вже грає за дорослу команду. У сезоні 2025/26 він зіграв 11 матчів за Біло-Синіх, відзначившись 1 голом. ЗМІ іноді порівнюють Матвія з великим форвардом киян Андрієм Шевченком.

Раніше колишній футболіст та тренер "Динамо" Йожеф Сабо неоднозначно висловився про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Біло-Синіх. На його думку, група "динамівців" "зливала" наставника.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ