"Новий Шевченко" з "Динамо" публічно освідчився своїй дівчині (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На одного холостяка у таборі Біло-Синіх стане менше
Нападник "Динамо" та юнацької збірної України (U-20) Матвій Пономаренко зробив пропозицію своїй дівчині. Пара зустрічається трохи більше року.
Що потрібно знати
- Пономаренко зізнався своїй дівчині на новорічній вечірці
- Кохана "динамівця" сказала "Так!"
- Матвія іноді порівнюють із "Шевою"
Відповідні сторіси з’явилися на сторінці футболіста в Instagram. Про наречену Матвія мало відомо у мережі, нещодавно Пономаренко відзначив річницю стосунків із коханою.
Матвій опублікував кілька знімків та відео з новорічного заходу, де він публічно освідчується коханій. Дівчина відповіла "Так!"
Додамо, що у грудні 2025 року пара відзначила річницю стосунків. Футболіст тоді поділився серією романтичних фотографій зі своєю дівчиною.
19-річний Пономаренко вже грає за дорослу команду. У сезоні 2025/26 він зіграв 11 матчів за Біло-Синіх, відзначившись 1 голом. ЗМІ іноді порівнюють Матвія з великим форвардом киян Андрієм Шевченком.
Раніше колишній футболіст та тренер "Динамо" Йожеф Сабо неоднозначно висловився про звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Біло-Синіх. На його думку, група "динамівців" "зливала" наставника.