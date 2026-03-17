Експрокурор САП закликав директора НАБУ Кривоноса звільнитися: "Це в інтересах Бюро"

Директор НАБУ Семен Кривонос має звільнитися після скандалів з фіктивним батьківством та кримінального провадження щодо хабарів за землю. У жодній розвиненій країні світу немає випадків, коли антикорупційний орган очолює людина з таким неоднозначним минулим. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький.

"Семене Юрійовичу, хочу підказати вам вихід. Гідний, сміливий, шляхетний, такий, що відповідає етичним нормам усіх цивілізованих країн. Це не погрози і не "розхитування човна". Просто ви – реальна загроза для Бюро, для його колективу, для внутрішніх традицій, для розслідувань надскладних проваджень та їхнього результату, для кожного детектива зокрема. Йдіть. Це в інтересах Бюро", – зазначив він.

Експрокурор САП пообіцяв, що продовжить комунікувати цю історію як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.

"Ми надамо всі документи, які вже є в нашому розпорядженні для того, щоб нарешті прийшло усвідомлення, хто ви. Ми покажемо все, що відбувалося від моменту, коли ви прийняли умисне рішення обманути суд задля уникнення кримінальної відповідальності, до обставин вимагання вами хабарів на посаді начальника реєстраційної служби Обухівського району в складі групи осіб", – наголосив він.

Він припустив, що Кривонос вирішив мовчки перечекати ці скандали.

"Напевне, ви прийняли для себе рішення мовчати, адже у вирі всіх подій в країні сподіваєтесь, що ваші персональні "здобутки" швидко забудуться. Не забудуться", – підсумував експрокурор САП.