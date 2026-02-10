Рус

Відомий наречений та олімпійське "золото": як виглядає найгарячіша спортсменка Олімпіади в Італії (фото)

Михайло Корнілов
Ютта Лердам та Джейк Пол Новина оновлена 10 лютого 2026, 14:08
Ютта Лердам та Джейк Пол. Фото Getty Images

Спортсменка планує весілля із зіркою світового масштабу

На Олімпійських іграх в Італії пройшли змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 1000 м. Перемогу в цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Ютта Лердам.

Що потрібно знати

  • Лердам виграла "золото" на Іграх
  • Ютта — наречена знаменитого Джейка Пола
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Ютта вже стала секс-символом Олімпійських ігор Італії. Спортсменку називають "найкрасивішою на Олімпіаді", передає "Телеграф".

Скандал із приватним літаком

На шляху на Олімпійські ігри 27-річна Лердам потрапила у скандал. Річ у тім, що спортсменка відмовилася поїхати на Олімпіаду разом зі своєю збірною, а натомість вирушила на змагання на приватному літаку. Крім того, ковзанярка пропустила парад націй на відкритті Ігор. Через це дівчину розкритикували на батьківщині.

Ютта Лердам діставалася до Мілану приватним літаком
Ютта Лердам діставалася до Мілану приватним літаком/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Олімпійське "золото"

Уся критика швидко затихла після того, як Ютта виграла "золото" у Мілані. Лердам також підкорився олімпійський рекорд. У Пекіні на іграх-2022 нідерландка була лише другою.

Відомий наречений

Вже три роки Лердам зустрічається з відомим американським блогером та боксером Джейком Полом. Наприкінці 2025 року пара офіційно оголосила про заручини. До речі, 29-річний Пол наживо побачив, як його наречена стала олімпійською чемпіонкою. Джейк розплакався, а кадри з його реакцією на успіх коханої облетіли весь світ.

Додамо, що Джейк Пол добре відомий українським любителям боксу. Нещодавно він провів поєдинок проти колишнього чемпіона світу у гевівейті Ентоні Джошуа. У майбутньому він може стати суперником українця Олександра Усика у змішаних єдиноборствах.

Як виглядає Ютта Лердам

Ютта Лердам на Олімпіаді-2026
Ютта Лердам на Олімпіаді-2026/Фото: Getty Images
Ютта Лердам на Олімпійських іграх у Мілані
Ютта Лердам на Олімпійських іграх у Мілані/Фото: Getty Images
Ютта Лердам готується до Олімпійських ігор в Італії
Ютта Лердам готується до Олімпійських ігор в Італії/Фото: instagram.com/juttaleerdam
Ютта Лердам у вечірній сукні
Ютта Лердам у вечірній сукні/Фото: instagram.com/juttaleerdam
Ютта Лердам у бікіні
Ютта Лердам у бікіні/Фото: instagram.com/juttaleerdam
Ютта Лердам на тлі олімпійських кілець у Мілані
Ютта Лердам на тлі олімпійських кілець у Мілані/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.

