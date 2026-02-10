Відомий наречений та олімпійське "золото": як виглядає найгарячіша спортсменка Олімпіади в Італії (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсменка планує весілля із зіркою світового масштабу
На Олімпійських іграх в Італії пройшли змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 1000 м. Перемогу в цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Ютта Лердам.
Що потрібно знати
- Лердам виграла "золото" на Іграх
- Ютта — наречена знаменитого Джейка Пола
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Ютта вже стала секс-символом Олімпійських ігор Італії. Спортсменку називають "найкрасивішою на Олімпіаді", передає "Телеграф".
Скандал із приватним літаком
На шляху на Олімпійські ігри 27-річна Лердам потрапила у скандал. Річ у тім, що спортсменка відмовилася поїхати на Олімпіаду разом зі своєю збірною, а натомість вирушила на змагання на приватному літаку. Крім того, ковзанярка пропустила парад націй на відкритті Ігор. Через це дівчину розкритикували на батьківщині.
Олімпійське "золото"
Уся критика швидко затихла після того, як Ютта виграла "золото" у Мілані. Лердам також підкорився олімпійський рекорд. У Пекіні на іграх-2022 нідерландка була лише другою.
Відомий наречений
Вже три роки Лердам зустрічається з відомим американським блогером та боксером Джейком Полом. Наприкінці 2025 року пара офіційно оголосила про заручини. До речі, 29-річний Пол наживо побачив, як його наречена стала олімпійською чемпіонкою. Джейк розплакався, а кадри з його реакцією на успіх коханої облетіли весь світ.
Додамо, що Джейк Пол добре відомий українським любителям боксу. Нещодавно він провів поєдинок проти колишнього чемпіона світу у гевівейті Ентоні Джошуа. У майбутньому він може стати суперником українця Олександра Усика у змішаних єдиноборствах.
Як виглядає Ютта Лердам
Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.