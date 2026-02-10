Відомий наречений та олімпійське "золото": як виглядає найгарячіша спортсменка Олімпіади в Італії (фото)

Спортсменка планує весілля із зіркою світового масштабу

На Олімпійських іграх в Італії пройшли змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 1000 м. Перемогу в цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Ютта Лердам.

Що потрібно знати

Лердам виграла "золото" на Іграх

Ютта — наречена знаменитого Джейка Пола

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Ютта вже стала секс-символом Олімпійських ігор Італії. Спортсменку називають "найкрасивішою на Олімпіаді", передає "Телеграф".

Скандал із приватним літаком

На шляху на Олімпійські ігри 27-річна Лердам потрапила у скандал. Річ у тім, що спортсменка відмовилася поїхати на Олімпіаду разом зі своєю збірною, а натомість вирушила на змагання на приватному літаку. Крім того, ковзанярка пропустила парад націй на відкритті Ігор. Через це дівчину розкритикували на батьківщині.

Ютта Лердам діставалася до Мілану приватним літаком/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Олімпійське "золото"

Уся критика швидко затихла після того, як Ютта виграла "золото" у Мілані. Лердам також підкорився олімпійський рекорд. У Пекіні на іграх-2022 нідерландка була лише другою.

Відомий наречений

Вже три роки Лердам зустрічається з відомим американським блогером та боксером Джейком Полом. Наприкінці 2025 року пара офіційно оголосила про заручини. До речі, 29-річний Пол наживо побачив, як його наречена стала олімпійською чемпіонкою. Джейк розплакався, а кадри з його реакцією на успіх коханої облетіли весь світ.

Додамо, що Джейк Пол добре відомий українським любителям боксу. Нещодавно він провів поєдинок проти колишнього чемпіона світу у гевівейті Ентоні Джошуа. У майбутньому він може стати суперником українця Олександра Усика у змішаних єдиноборствах.

Як виглядає Ютта Лердам

Ютта Лердам на Олімпіаді-2026/Фото: Getty Images

Ютта Лердам на Олімпійських іграх у Мілані/Фото: Getty Images

Ютта Лердам готується до Олімпійських ігор в Італії/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам у вечірній сукні/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам у бікіні/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам на тлі олімпійських кілець у Мілані/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.