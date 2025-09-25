Усик викликав на бій "Півня": хто такий Джейк Пол, який пообіцяв побити українця

Усик може змінити вид спорту

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) публічно викликав на бій американського блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО). Щоправда, українець не має наміру боксувати з американцем на прізвисько "Півень".

Факти:

Усик викликав Пола на бій за правилами ММА (змішані єдиноборства)

Пол до списку своїх цілей на 5 років додав перемогу над Усиком

Усик і Пол уже провели першу дуель поглядів

"Телеграф" розповідає про Джейка Пола — майбутнього суперника українця. 28-річний американський актор та відеоблогер вирішив піти у бокс і став знаменитим завдяки перемогам на рингу над ветеранами ММА та боксу. Зокрема у його послужному списку є тріумф над Майком Тайсоном.

38-річний Усик незабаром завершить боксерську кар’єру, проте не в єдиноборствах. "Кіт" має намір провести грошовий бій за правилами ММА із "Півнем". Цей поєдинок, напевно, приверне увагу публіки та дозволить обом заробити космічні гроші за кілька хвилин. До речі, 28-річний Джейк нещодавно опублікував відео своїх планів на 5 років, де згадав, що поб’є Олександра. Українець відразу викликав американця на бій.

Гарний план. Але я тут не заради п’ятого місця – лише першого. Скоро переверну сторінку боксу, а після цього чекатиму тебе в клітці. Подивимося, чи справді в тебе є яйця, чи тільки жага до гайпу. Олександр Усик

Джейк Пол відомий безліччю скандалів. Його кар’єра побудована на епатажних витівках та заявах.

Конфлікти з сусідами та відхід з Disney

У 2017 році канал Disney вигнав Джейка зі зйомок другого сезону "Пейдж та Френкі". Причиною цього став конфлікт Пола із сусідами, які постійно скаржилися на галасливого сусіда, який влаштовував вечірки та пранки у своєму дворі. Крім того, сусідам зірки не подобався постійний наплив фанатів блогера на їхню вулицю.

Фрагмент серіалу "Пейдж і Френкі" за участю братів Логана та Джейка Пола

Звинувачення в аб’юзі

У 2021 році TikTok-блогерка Джастін Парадайз випустила серію роликів, у яких звинуватила Пола у зґвалтуванні.

Інцидент із мародерством

2020 року Джейка звинуватили в мародерстві торгового центру під час протестів в Арізоні. Він стверджував, що знаходився там, щоб знімати те, що відбувалося, але відеозаписи, на яких він був помічений, викликали суспільний резонанс.

Скандал із Мейвезером

Перед боєм Логана Пола із Флойдом Мейвезером Джейк зірвав кепку з голови легенди боксу. Цей інцидент став вірусним та викликав нову хвилю обговорень.

У своєму останньому бою Пол одностайним рішенням суддів здолав Тайсона.

Усик в останньому поєдинку нокаутував Даніеля Дюбуа. Після бою Олександр провів дуель поглядів із Полом.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Проте, українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, однак у мережі спливли кадри, на яких українець танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час, а Паркер — нового суперника.