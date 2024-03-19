Не тільки Андрій, Саша і Ваня: пестливі форми найпопулярніших чоловічих імен

Перелік дуже великий

Різноманітність імен для хлопчиків та дівчаток у наших предків була вкрай велика, тому раніше було порівняно мало тезок. Називати свого сина чи коханого можна, використовуючи пестливі форми, які українською звучать дуже гарно.

У кожного імені є мінімум п’ять похідних. Про це у книзі "Ім’я дитини в українській родині" пише мовознавець Любомир Белей.

Як пестливо назвати Андрія

Це ім’я має грецьке походження. Перекладається як "мужній", "шляхетний" та "відважний".

Проте це не означає, що сина чи коханого варто називати повним іменем. Розгляньте наступні пестливі форми:

Андрійко;

Андрійчик;

Андієць;

Андрусик;

Русик;

Андрієчко;

Андріяш;

Андрійцьо;

Дусик.

Схожими на ім’я Андрій є Адріан, Андріан, Андріян. Але у них зовсім інше походження. А от справжнім похідним від Андрія є Андріяш.

Олександр: пестливі форми імені в українській мові

З грецької мови Олександр перекладається як "мужній оборонець". У цього імені багато форм:

Сашко;

Олесик;

Шурко;

Олександрунь;

Лель;

Олесь;

Лесько;

Олелько;

Лесик.

Зазначимо, що пестлива форма "Олелько" нашими предками використовувалась для звертання до хлопчика, якого могли звати не тільки Олександр, а й Олег та Олексій. Подібне і з Олесем. Ця форма може походити від імен Олександр або Олексій.

Як пестливо назвати Івана

Це ім’я пішло з гебрейської (давньоєвропейської) мови й означає воно "Бог милував". Кількість пестливих форм складає десятки, проте найбільш поширеними є:

Іванко (або ж можна ще говорити Иванко);

Іванчик (чи Иванчик);

Івасик;

Ваник;

Івань;

Іваник;

Іванько;

Ванько.

Раніше "Телеграф" писав про цікаві імена для дівчаток. Наразі вони не дуже поширені в Україні, проте їхня популярність росте з року в рік.