Так могли звати вашу прабабусю: стародавні забуті українські імена
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У них закарбовано великий зміст
Українські родові імена мають глибоке коріння, і часто походять від роду діяльності, особистих рис та древніх народів. Те ж саме стосується й імен, які наразі майже вийшли з ужитку.
В старовинних жіночих іменах закарбовано великий зміст, деякі з них виступають і в ролі оберега. Про це повідомляє портал "Весела абетка".
"Телеграф" підготував для вас підбірку найцікавіших забутих імен для дівчат:
- Анісія – стародавнє ім'я, яке має грецьке походження, і означає завершення. Від нього утворились Онися, Нізя, Ніна.
- Лада – має божественне походження і означає — Богиня краси, весілля та весни. Має лагідні та пестливі похідні Ладочка, Ладуся.
- Маїна – дуже рідкісне сьогодні українське жіноче ім'я, яке дослівно можна перекласти як "народжена у травні" (в давнину наші предки називали цей місяць май від слова "маїтися" – "квісти", "зеленіти").
- Мартка – народний варіант імені Марта. Це християнське ім'я, яке має грецьке й латинське походження. Означає "володарка", "пані".
- Минодора – в місцевих говірках можна було часто зустріти варіанти Мінодора або Мінадора. Можна перекласти як "та, що прагне незалежності".
- Орислава, Орися – давньослов'янське ім'я. Також був відомий ще один варіант, який зберігся до наших днів – Орися. Означає "Ярина слава" або "та, що проставляє Яра".
- Текля – рідкісне українське ім'я грецького походження, яке було доволі популярним на території сучасної України на початку XX століття. Існує версія, що воно походить від грецьких слів "Бог" і "слава".
- Тереса – народний варіант імені Тереза. Походження імені невідоме. Але існує версія, що воно походить від грецького слова, що перекладається як "жати".
- Фросина – народний варіант християнського імені Єфросинія. Пов'язане зі стародавньою грецькою культурою. Може перекладатися як "радісна", "гарна"
- Харитина – християнське жіноче старовинне ім'я. Має грецьке походження і перекладається як "витончена".
- Юстина – рідкісне жіноче ім'я латинського походження, яке можна перекласти як "справедлива".
- Ясенія – також можна було зустріти варіант Єсенія. Давньослов'янське ім'я, яке означає "ясне небо". Скорочено дівчинку називали Єся, Еся, Яся.
Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, що походять від іноземних імен.