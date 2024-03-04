Так могли звати вашу прабабусю: стародавні забуті українські імена

У них закарбовано великий зміст

Українські родові імена мають глибоке коріння, і часто походять від роду діяльності, особистих рис та древніх народів. Те ж саме стосується й імен, які наразі майже вийшли з ужитку.

В старовинних жіночих іменах закарбовано великий зміст, деякі з них виступають і в ролі оберега. Про це повідомляє портал "Весела абетка".

"Телеграф" підготував для вас підбірку найцікавіших забутих імен для дівчат:

Анісія – стародавнє ім'я, яке має грецьке походження, і означає завершення. Від нього утворились Онися, Нізя, Ніна.

Лада – має божественне походження і означає — Богиня краси, весілля та весни. Має лагідні та пестливі похідні Ладочка, Ладуся.

Маїна – дуже рідкісне сьогодні українське жіноче ім'я, яке дослівно можна перекласти як "народжена у травні" (в давнину наші предки називали цей місяць май від слова "маїтися" – "квісти", "зеленіти").

Мартка – народний варіант імені Марта. Це християнське ім'я, яке має грецьке й латинське походження. Означає "володарка", "пані".

Минодора – в місцевих говірках можна було часто зустріти варіанти Мінодора або Мінадора. Можна перекласти як "та, що прагне незалежності".

Орислава, Орися – давньослов'янське ім'я. Також був відомий ще один варіант, який зберігся до наших днів – Орися. Означає "Ярина слава" або "та, що проставляє Яра".

Текля – рідкісне українське ім'я грецького походження, яке було доволі популярним на території сучасної України на початку XX століття. Існує версія, що воно походить від грецьких слів "Бог" і "слава".

Тереса – народний варіант імені Тереза. Походження імені невідоме. Але існує версія, що воно походить від грецького слова, що перекладається як "жати".

Фросина – народний варіант християнського імені Єфросинія. Пов'язане зі стародавньою грецькою культурою. Може перекладатися як "радісна", "гарна"

Харитина – християнське жіноче старовинне ім'я. Має грецьке походження і перекладається як "витончена".

Юстина – рідкісне жіноче ім'я латинського походження, яке можна перекласти як "справедлива".

Ясенія – також можна було зустріти варіант Єсенія. Давньослов'янське ім'я, яке означає "ясне небо". Скорочено дівчинку називали Єся, Еся, Яся.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, що походять від іноземних імен.