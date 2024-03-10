Ці імена популярні й досі: як українці називали дітей у період національного відродження
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Називаючи дітей на честь видатних діячів, останнім віддавали шану
Народження дочки чи сина для наших предків було важливою та радісною подією. Не менш значущим був вибір імені для дитини, особливо у період національного відродження, коли люди хотіли будь-яким способом засвідчити свою приналежність до української самобутності.
Зокрема це робили, підбираючи ім’я для сина чи доньки на честь видатних державних та культурних діячів. Як повідомляє мовознавець Любомир Белей у своїй книзі "Ім’я дитини в українській родині", популярні тоді імена достатньо поширені й сьогодні.
Популярні імена для хлопчиків у період національного відродження
Батьки тоді часто обирали для дитини ім’я на честь державних діячів. Багато хто обирав для сина такі імена як Володимир, Ярослав, Святослав чи Ігор. Називали їх і на честь гетьмана Богдана Хмельницького чи сміливого козацького полковника Максима Кривоноса.
Поширеними іменами для хлопчиків також були Олекса та Устим. Проте вони сьогодні зустрічаються вкрай рідко. Але у період національного відродження України хлопчикам часто давали імена на честь народних месників Олекси Довбуша та Устима Кармелюка.
Називали синів й на честь церковних діячів. Найбільш поширеними були такі імена:
- Андрей (на честь митрополита Галицького Андрея Шептицького);
- Іларіон (на честь першого митрополита Київського Іларіона);
- Петро (на честь митрополита Київського та Галицького Петра Могили).
У добу бездержавності також дуже популярним було ім’я Тарас, на честь Кобзаря та пророку української нації Тараса Шевченка. Тоді багато людей, зокрема і представники інтелігенції, нарікали своїх синів на честь відомого поета.
Серед імен для хлопчиків у період національного відродження також були популярні Гриць чи Грицько, Лесь або Олесь, Назар, Тодось, Остап, Левко, Демко, Данько, Лесь, Тимко, Панько, Тиміш. Більшість з них сьогодні є рідковживаними.
Імена для дівчаток, які були популярними у добу бездержавності
Ім’я для доньки також нерідко обирали на честь відомої державної діячки. Чи не першою на думку спадає княгиня Ольга. На честь неї часто називали дочку у період національного відродження. Сьогодні жіноче ім’я Ольга теж достатньо популярне.
У добу бездержавності для дівчаток часто обирали такі гарні імена як Маруся, Леся, Роксолана, Наталка, Оксана. До того ж у кожного ім’я було декілька розмовних варіантів, які могли відрізнятись в різних регіонах.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які імена поширені на Заході, але вони досі дивують українців. Серед них є вельми милозвучні варіанти.