Ці імена популярні й досі: як українці називали дітей у період національного відродження

Називаючи дітей на честь видатних діячів, останнім віддавали шану

Народження дочки чи сина для наших предків було важливою та радісною подією. Не менш значущим був вибір імені для дитини, особливо у період національного відродження, коли люди хотіли будь-яким способом засвідчити свою приналежність до української самобутності.

Зокрема це робили, підбираючи ім’я для сина чи доньки на честь видатних державних та культурних діячів. Як повідомляє мовознавець Любомир Белей у своїй книзі "Ім’я дитини в українській родині", популярні тоді імена достатньо поширені й сьогодні.

Популярні імена для хлопчиків у період національного відродження

Батьки тоді часто обирали для дитини ім’я на честь державних діячів. Багато хто обирав для сина такі імена як Володимир, Ярослав, Святослав чи Ігор. Називали їх і на честь гетьмана Богдана Хмельницького чи сміливого козацького полковника Максима Кривоноса.

Поширеними іменами для хлопчиків також були Олекса та Устим. Проте вони сьогодні зустрічаються вкрай рідко. Але у період національного відродження України хлопчикам часто давали імена на честь народних месників Олекси Довбуша та Устима Кармелюка.

Називали синів й на честь церковних діячів. Найбільш поширеними були такі імена:

Андрей (на честь митрополита Галицького Андрея Шептицького);

(на честь митрополита Галицького Андрея Шептицького); Іларіон (на честь першого митрополита Київського Іларіона);

(на честь першого митрополита Київського Іларіона); Петро (на честь митрополита Київського та Галицького Петра Могили).

У добу бездержавності також дуже популярним було ім’я Тарас, на честь Кобзаря та пророку української нації Тараса Шевченка. Тоді багато людей, зокрема і представники інтелігенції, нарікали своїх синів на честь відомого поета.

Серед імен для хлопчиків у період національного відродження також були популярні Гриць чи Грицько, Лесь або Олесь, Назар, Тодось, Остап, Левко, Демко, Данько, Лесь, Тимко, Панько, Тиміш. Більшість з них сьогодні є рідковживаними.

Імена для дівчаток, які були популярними у добу бездержавності

Ім’я для доньки також нерідко обирали на честь відомої державної діячки. Чи не першою на думку спадає княгиня Ольга. На честь неї часто називали дочку у період національного відродження. Сьогодні жіноче ім’я Ольга теж достатньо популярне.

У добу бездержавності для дівчаток часто обирали такі гарні імена як Маруся, Леся, Роксолана, Наталка, Оксана. До того ж у кожного ім’я було декілька розмовних варіантів, які могли відрізнятись в різних регіонах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які імена поширені на Заході, але вони досі дивують українців. Серед них є вельми милозвучні варіанти.