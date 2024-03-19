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Не только Андрей, Саша и Ваня: ласковые формы самых популярных мужских имен

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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В украинском языке есть множество вариаций Новость обновлена 19 марта 2024, 18:39
В украинском языке есть множество вариаций. Фото Freepik

Список очень большой

Разнообразие имен для мальчиков и девочек у наших предков было очень велико, поэтому раньше было сравнительно мало тезок. Называть своего сына или любимого можно, используя ласковые формы, которые на украинском звучат красиво

У каждого имени есть минимум пять производных. Об этом в книге "Имя ребенка в украинской семье" пишет языковед Любомир Белей.

Как ласково назвать Андрея

Это имя имеет греческое происхождение. Переводится как "мужественный", "благородный" и "отважный".

Однако это не значит, что сына или любимого следует называть полным именем. Рассмотрите следующие нежные формы:

  • Андрюша;
  • Андрейчик;
  • Андиец;
  • Андрусик;
  • Русик;
  • Андреечко;
  • Андреяш;
  • Андрейцо;
  • Дусик.

Похожими на имя Андрей являются Адриан, Андриан, Андриан. Но у них совсем другое происхождение. А вот настоящим производным от Андрея является Андреяш.

Александр: ласковые формы имени в украинском языке

С греческого языка Александр переводится как "мужественный защитник". У этого имени много форм:

  • Сашко;
  • Олесик;
  • Шурко;
  • Олександрунь;
  • Лель;
  • Олесь;
  • Лесько;
  • Олелько;
  • Лесик.

Отметим, что уменьшительно-ласкательная форма "Олелько" нашими предками использовалась для обращения к мальчику, которого могли звать не только Александр, но и Олег и Алексей. Подобное и с Олесем. Эта форма может происходить от имен Александр или Алексей.

Как ласково назвать Ивана

Это имя произошло из гебрейского (древнеевропейского) языка и означает оно "Бог миловал". Количество уменьшительно-ласкательных форм составляет десятки, однако наиболее распространенными являются:

  • Иванко;
  • Иванчик;
  • Ивасик;
  • Ваник;
  • Ивань;
  • Иваник;
  • Иванько;
  • Ванько.

Ранее "Телеграф" писал об интересных именах для девочек. Пока они не очень распространены в Украине, однако их популярность растет из года в год.

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