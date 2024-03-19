Не только Андрей, Саша и Ваня: ласковые формы самых популярных мужских имен
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Список очень большой
Разнообразие имен для мальчиков и девочек у наших предков было очень велико, поэтому раньше было сравнительно мало тезок. Называть своего сына или любимого можно, используя ласковые формы, которые на украинском звучат красиво
У каждого имени есть минимум пять производных. Об этом в книге "Имя ребенка в украинской семье" пишет языковед Любомир Белей.
Как ласково назвать Андрея
Это имя имеет греческое происхождение. Переводится как "мужественный", "благородный" и "отважный".
Однако это не значит, что сына или любимого следует называть полным именем. Рассмотрите следующие нежные формы:
- Андрюша;
- Андрейчик;
- Андиец;
- Андрусик;
- Русик;
- Андреечко;
- Андреяш;
- Андрейцо;
- Дусик.
Похожими на имя Андрей являются Адриан, Андриан, Андриан. Но у них совсем другое происхождение. А вот настоящим производным от Андрея является Андреяш.
Александр: ласковые формы имени в украинском языке
С греческого языка Александр переводится как "мужественный защитник". У этого имени много форм:
- Сашко;
- Олесик;
- Шурко;
- Олександрунь;
- Лель;
- Олесь;
- Лесько;
- Олелько;
- Лесик.
Отметим, что уменьшительно-ласкательная форма "Олелько" нашими предками использовалась для обращения к мальчику, которого могли звать не только Александр, но и Олег и Алексей. Подобное и с Олесем. Эта форма может происходить от имен Александр или Алексей.
Как ласково назвать Ивана
Это имя произошло из гебрейского (древнеевропейского) языка и означает оно "Бог миловал". Количество уменьшительно-ласкательных форм составляет десятки, однако наиболее распространенными являются:
- Иванко;
- Иванчик;
- Ивасик;
- Ваник;
- Ивань;
- Иваник;
- Иванько;
- Ванько.
Ранее "Телеграф" писал об интересных именах для девочек. Пока они не очень распространены в Украине, однако их популярность растет из года в год.