Не только Андрей, Саша и Ваня: ласковые формы самых популярных мужских имен

Список очень большой

Разнообразие имен для мальчиков и девочек у наших предков было очень велико, поэтому раньше было сравнительно мало тезок. Называть своего сына или любимого можно, используя ласковые формы, которые на украинском звучат красиво

У каждого имени есть минимум пять производных. Об этом в книге "Имя ребенка в украинской семье" пишет языковед Любомир Белей.

Как ласково назвать Андрея

Это имя имеет греческое происхождение. Переводится как "мужественный", "благородный" и "отважный".

Однако это не значит, что сына или любимого следует называть полным именем. Рассмотрите следующие нежные формы:

Андрюша;

Андрейчик;

Андиец;

Андрусик;

Русик;

Андреечко;

Андреяш;

Андрейцо;

Дусик.

Похожими на имя Андрей являются Адриан, Андриан, Андриан. Но у них совсем другое происхождение. А вот настоящим производным от Андрея является Андреяш.

Александр: ласковые формы имени в украинском языке

С греческого языка Александр переводится как "мужественный защитник". У этого имени много форм:

Сашко;

Олесик;

Шурко;

Олександрунь;

Лель;

Олесь;

Лесько;

Олелько;

Лесик.

Отметим, что уменьшительно-ласкательная форма "Олелько" нашими предками использовалась для обращения к мальчику, которого могли звать не только Александр, но и Олег и Алексей. Подобное и с Олесем. Эта форма может происходить от имен Александр или Алексей.

Как ласково назвать Ивана

Это имя произошло из гебрейского (древнеевропейского) языка и означает оно "Бог миловал". Количество уменьшительно-ласкательных форм составляет десятки, однако наиболее распространенными являются:

Иванко;

Иванчик;

Ивасик;

Ваник;

Ивань;

Иваник;

Иванько;

Ванько.

Ранее "Телеграф" писал об интересных именах для девочек. Пока они не очень распространены в Украине, однако их популярность растет из года в год.