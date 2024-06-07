"Фоц!" Що це за українська лайка, і коли її доречно говорити

Зараз це слово практично забуте, але наші прабабусі могли його знати

Українська мова переживає період розквіту після довгих десятиліть утисків російськомовних, а тому як ніколи доречно та актуально вивчати давні та цікаві українські слівця, забуті з плином часу.

Наприклад, мало хто зараз зможе сказати, що таке "фос" та як його розуміти українською. Якщо вбити це слово "фос" у пошуковик, то він може запропонувати такі варіанти розшифровки як "фізкультурно-оздоровчий центр" або "феміністський орієнтаційний центр", але насправді все значно цікавіше.

"Телеграф" знайшов у словнику української мови Бориса Грінченка від 1924 року, що слово "фос" може застосовуватися під час сварки як лайку та прокляття.

Так, фраза "Бодай тобі фоц було!" означає в українській мові "Щоб ти пропав!" .

Однак зауважимо, що у свіжіших словниках української мови слова "фоц" немає, воно практично забулося з часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про такі неспристойні та давні українські слова як "хабаль", "хабалка" та "хабалиця", — вони на сьогодні теж маловідомі, але від того не менш цікаві.