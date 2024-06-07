"Фоц!" Что это за украинское ругательство, и когда его уместно говорить

Сейчас это слово практически забыто, но наши прабабушки могли его знать

Украинский язык переживает новый рассвет после долгих десятилетий ущемления русским языком, — а потому как никогда уместно и актуально изучать древние и интересные украинские словечки, забытые со временем.

К примеру, мало кто сейчас сможет сказать, что такое "фос" и как его понимать в украинском языке. Если вбить это слово "фос" в поисковик, то он может предложить такие варианты расшифровки как "физкультурно-оздоровительный центр" или же "феминистский ориентационный центр", — но на самом деле все еще интереснее.

"Телеграф" нашел в словаре украинского языка Бориса Гринченко от 1924 года, что слово "фос" может применяться во время ссоры как ругательство и проклятие.

Так, фраза "Бода́й тобі фоц було!" значит в украинском языке "Чтобы ты пропал!" .

Однако заметим, что в более свежих словарях украинского языка слова "фоц" нет, оно практически забылось со временем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про такие неприличные и давние украинские слова как "хабаль", "хабалка" и "хабалиця", — они на сегодня тоже малоизвестны, но от того не менее интересны.