Як українською назвати великі сідниці? Ольга Фреймут дала цікаву відповідь

Це слово досить рідкісне, але, на думку Фреймут, дуже доречне та гарне

З кожним днем україномовних людей у світі стає все більше, через що як ніколи актуальна робота над помилками та розширенням словникового запасу. Наприклад, не всі знають, як коректно назвати українською мовою великі сідниці.

Правильний варіант назвала відома українська ведуча, інструкторка з етикету та письменниця Ольга Фреймут.

"Як українською назвати сідниці? Ж*па? Д*па? Озадок. Великі сідниці, — о-за-док", — розповіла Фреймут.

Зауважимо, що слово "озадок" дійсно зустрічається в сучасних словниках української мови, але є досить рідкісним і раніше зазвичай використовувалося для позначення задньої частини туші. Синонімом також є слово "огузок", яке описує стегнову частину м’ясної туші.

Варто зауважити, що українці з гумором відреагували у коментарях на таку заяву Олі Фреймут: "А просто сідниці це вже не українська?", "Гузиця", "О, це ср**а", "Якщо їх немає, то ніяк", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно звучать слова "нюдс" та "топлес".