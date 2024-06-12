Не Ольгівна і Олегіївна: як правильно називати по-батькові жінку

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Для українців нещодавно змінилися правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно писати чоловічі імена. Зокрема, як правильно відмінювати ім'я Олег для жінок.

"Телеграф" розповість, що змінилось для імені Олег у новому правописі.

Ім’я "Олег" дуже поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 400 тисяч осіб . Однак більшість ставить питання про те, як правильно писати по батькові в жіночому роді, — Олегівна, Ольгівна чи Олегіївна?

Згідно з данними словника української мови та культури правильно вживати Олегівна. А як тоді відмінювати?

Відмінювання Олегівна

Катерина Олегівна працює в Києві;

Вікторія Олегівно, ходіть пити каву;

Анни Олегівни не буде на першій парі;

На Марині Олегівні сидить жук.

Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Але не варто казати "Ольгівна", адже це слово є помилковим, бо утворилось від жіночого імені Ольга.

Походження імені Олег

Ім'я Олег має скандинавське коріння. Воно утворено від імені Helgi, що в перекладі означає "священний" або "святий". З німецької мови перекладається як "світлий", "ясний", "щасливий".

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно писати і відмінювати ім'я Юрій.