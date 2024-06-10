Більше ніяких "Юр'євичів": як українською правильно казати та писати

"Телеграф" розповів, що означає це ім'я та як правильно його відмінювати

В Україні нещодавно змінилися правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно відмінювати чоловічі імена. Зокрема, як правильно відмінювати ім'я Юрій.

"Телеграф" розповідає, що нового придумали для імені Юрій у новому правописі.

Ім’я "Юрій" вельми поширене в Україні, за даними сервісу "Рідні" його носить понад 600 тисяч осіб . Однак більшість задає питання про те, як правильно писати по батькові від нього, — Юр'євич, Юрійович, чи Юрієвич?

У своєму дописі у Facebook редакторка Ольга Васильєва відповіла, що правильно говорити Юрійович.

Що кажуть словники

Юрійович – єдиний правильний варіант написання цього імені по батькові в українській мові. За орфографічними правилами всі іменники чоловічого роду творяться за допомогою суфікса "ович": Юрій – Юрійович.

Вадим Юрійович працює в Києві.

Купіть квиток для Олега Юрійовича.

Передавайте вітання Ігорю Юрійовичу.

Неправильно казати: Юрієвич, Юр’євич.

Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, так як фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Додамо, що Юрій — чоловіче ім'я грецького походження, поширене серед українців, білорусів, росіян та грузинів. Ім'я є прямим відповідником грецького Георгій (грец. Γεωργός), що означає "хлібороб", "плугатар" і походить від давньогрецьких слів gē ("земля") та ergon ("робота").

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською мовою сказати на "наволочку" і "простинь".