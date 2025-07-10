Несподіване прізвище для українського паспорта: скільки людей його мають

Прізвище зустрічається практично по всій території України

Прізвище Москва поширене в Україні, що може здивувати багатьох. Його в нашій країні асоціюють з російським містом.

"Телеграф" розповість, скільки людей в Україні з таким прізвищем. А також, що воно означає.

За даними порталу " Рідні", 454 українці носять це прізвище. Географія розповсюдження прізвища Москва показує цікаву картину: воно зустрічається практично по всій території України, проте найбільша концентрація спостерігається у західних областях.

Найтемніші позначки на карті припадають на Львівську, Тернопільську та Хмельницьку області, де це прізвище має найвищі показники поширеності.

Прізвище Москва

Що означає прізвище Москва

Прізвище Москва не обов'язково пов'язане з російською столицею. Воно може походити від давнього слов'янського кореня "моск-", який означав "вологий", "болотистий". В українській традиції прізвище могло утворитися від назви місцевості, характеру ландшафту або навіть від прізвиська предка.

Цікаво, що поряд з прізвищем Москва в Україні існує і споріднене прізвище Москвич, яке носять 524 громадяни країни. Воно має ще ширше географічне розповсюдження, особливо помітне у північно-західних областях, включаючи Волинську та Рівненську області.

Прізвище Москвич

Варто зазначити, що історичне походження багатьох українських прізвищ сягає часів, коли сучасні кордони та політичні асоціації ще не існували. Тому носії прізвища Москва в Україні є частиною давньої слов'янської спадщини, а не результатом пізніших міграційних процесів.

Раніше "Телеграф" писав, скільки людей в Україні з прізвищем Росіян.