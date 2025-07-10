Несподіване прізвище для українського паспорта: скільки людей його мають
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Прізвище зустрічається практично по всій території України
Прізвище Москва поширене в Україні, що може здивувати багатьох. Його в нашій країні асоціюють з російським містом.
"Телеграф" розповість, скільки людей в Україні з таким прізвищем. А також, що воно означає.
За даними порталу " Рідні", 454 українці носять це прізвище. Географія розповсюдження прізвища Москва показує цікаву картину: воно зустрічається практично по всій території України, проте найбільша концентрація спостерігається у західних областях.
Найтемніші позначки на карті припадають на Львівську, Тернопільську та Хмельницьку області, де це прізвище має найвищі показники поширеності.
Що означає прізвище Москва
Прізвище Москва не обов'язково пов'язане з російською столицею. Воно може походити від давнього слов'янського кореня "моск-", який означав "вологий", "болотистий". В українській традиції прізвище могло утворитися від назви місцевості, характеру ландшафту або навіть від прізвиська предка.
Цікаво, що поряд з прізвищем Москва в Україні існує і споріднене прізвище Москвич, яке носять 524 громадяни країни. Воно має ще ширше географічне розповсюдження, особливо помітне у північно-західних областях, включаючи Волинську та Рівненську області.
Варто зазначити, що історичне походження багатьох українських прізвищ сягає часів, коли сучасні кордони та політичні асоціації ще не існували. Тому носії прізвища Москва в Україні є частиною давньої слов'янської спадщини, а не результатом пізніших міграційних процесів.
Раніше "Телеграф" писав, скільки людей в Україні з прізвищем Росіян.