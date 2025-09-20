"Подалі від чужих символів": гарвардський історик Сергій Плохій про заміну копійки українським шагом

Професор української історії Сергій Плохій відвідав Національний банк і Музей грошей. На його думку, український шаг має повернутись в обіг замість монети "копійка", яка має російське коріння

Сергій Плохій — професор української історії, ексдиректор Українського наукового інституту Гарвардського університету. Нещодавно професор Плохій відвідав Національний банк та Музей грошей, а також висловив однозначну підтримку ініціативі голови НБУ Андрія Пишного щодо повернення в обіг українського шагу. На переконання Сергія Плохія, питання заміни копійки на шаг має глибоке значення для ідентичності та демонструє, як Росія століттями нав’язувала українцям чужі символи й цінності.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що наразі йдеться не просто про реформу грошей, а про історичну справедливість і деокупацію грошового обігу. Копійка, яка з’явилася в Україні разом із царськими військами у XVII столітті, стала символом "русского мира". Витіснити її та відродити шаг — означає зміцнити українську суб’єктність і поставити захист від майбутніх маніпуляцій, вважає очільник Національного банку.

Сергій Плохій відвідав Національний банк і Музей грошей

Сергій Плохій відвідав Національний банк і Музей грошей

"Для мене відродження шагу — це не лише історія про завершення грошової реформи. Це про повернення української суб’єктності, про броню проти маніпуляцій і про зміцнення нашого власного "я"", — зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Сергій Плохій — професор української історії, ексдиректор Українського наукового інституту Гарвардського університету, що викладав у Канаді, де був заступником директора Центру українських історичних досліджень ім. Петра Яцика та заснував дослідницьку програму "Релігія та культура" Канадського інституту українських студій. Він є автором понад десяти книжок з історії України та Східної Європи.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть замінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". Це рішення залежить від парламенту та від політичної волі, зауважили в Національному банку.