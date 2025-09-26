Експерт заявив про нові маніпуляції у справі Магамедрасулова

Національне антикорупційне бюро та Центр протидії корупції не припиняють маніпуляції навколо справи детектива НАБУ Магамедрасулова. Про це у своєму Telegram-каналі заявив журналіст та політичний експерт Сергій Іванов.

"Цього разу вони витягнули на світло сина глави дагестанської громади Мамешева, через якого НАБУшник намагався продавати коноплю в Дагестан. Син записав сльозливе відео, в якому розповідає, що "Рафік неувіновен". Але насправді закопує і батька, і Магамедрасулова ще більше", – підкреслив журналіст.

За його словами, згадане вище відео було попередньо змонтоване, що свідчить про те, що Мамешев-молодший не зміг з першого разу озвучити наданий текст. Крім цього, він заявив про зв’язки "на рівні президента Узбекистану". Це, на думку журналіста, може вказувати на корупційну складову.

"[Мамешев] зізнається, що батько домовився з адвокатом Магамедрасулова, що "буде використовувати ці свідчення в суді". Тобто виходить, що адвокат (вона ж представниця ЦПК Олена Щербан) фактично дала інструкції свідку, що треба говорити", – зазначив Іванов.

Він також додав, що Мамешев скаржився на погрози, які йому нібито надходили. Втім, наголосив експерт, жодних доказів автор відео не надав. Натомість розповів, що його батька незаконно забрали із ТЦК "добрі люди".

"Фактично сам зізнався в корупції та порушені закону – військовозобовʼязаного тупо відмазали від армії. Чи тільки українці мають служити, а наближені до НАБУ дагестанці ні? Ні сам Мамешев, ні його син-спортсмен не поспішають до війська. Бо краще пилити бабло і знімати відео зі спортзалу", – підсумував Сергій Іванов.