Эксперт заявил о новых манипуляциях по делу Магамедрасулова

Национальное антикоррупционное бюро и Центр противодействия коррупции не прекращают манипуляции вокруг дела детектива НАБУ Магамедрасулова. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист и политический эксперт Сергей Иванов.

"На этот раз они вытащили на свет сына главы дагестанской общины Мамешева, через которого НАБУшник пытался продавать коноплю в Дагестан. Сын записал слезливое видео, в котором рассказывает, что "Рафик невиновен". Но на самом деле закапывает и отца, и Магамедрасулова еще больше", — подчеркнул журналист.

По его словам, вышеупомянутое видео было предварительно смонтировано, что свидетельствует о том, что Мамешев-младший не смог с первого раза озвучить предоставленный текст. Кроме этого, он заявил о связях "на уровне президента Узбекистана". Это, по мнению журналиста, может указывать на коррупционную составляющую.

"[Мамешев] признается, что отец договорился с адвокатом Магамедрасулова, что "будет использовать эти показания в суде". То есть выходит, что адвокат (она же представитель ЦБК Елена Щербан) фактически дала инструкции свидетелю, что надо говорить", — отметил Иванов.

Он также добавил, что Мамешев жаловался на якобы поступавшие ему угрозы. Впрочем, подчеркнул эксперт, никаких доказательств автор видео не предоставил. Вместо этого рассказал, что его отца незаконно забрали из ТЦК "добрые люди".

"Фактически сам признался в коррупции и нарушении закона — военнообязанного тупо отмазали от армии. Только ли украинцы должны служить, а приближенные к НАБУ дагестанцы нет? Ни сам Мамешев, ни его сын-спортсмен не спешат в армию. Потому что лучше пилить бабло и снимать видео со спортзала", – подытожил Сергей Иванов.