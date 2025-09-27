Рішення наглядової ради "Укренерго" про звільнення керівництва створює значні ризики для енергетичної безпеки України – експерти

Експерти енергетичного ринку переконані, що ухвалене наглядовою радою НЕК "Укренерго" рішення про звільнення обраного на відкритому конкурсі голови правління та всього складу правління компанії може спричинити серйозні загрози для стабільності енергосистеми країни в умовах війни. Таку думку висловили народний депутат України Олексій Кучеренко та директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК "Укренерго" по суті здійснили переворот, звільнили голову правління Зайченка, якого вони ж призначили пару місяців тому, звільнили всіх членів правління. Звільнили без пояснень та без жодних претензій", – заявив Кучеренко.

За його словами, засідання наглядової ради відбувалося "таємно", без аудіозапису.

"Ще раз наголошую – звільнено все правління! У стратегічній енергетичній компанії під час війни нема правління. Це безглузде рішення, яке наносить велику шкоду енергетичній безпеці країни під час війни. І це саме в той момент, коли ворог активно атакує об’єкти нашої енергетичної системи", – підкреслив депутат.

Кучеренко також поставив під сумнів роль іноземних членів наглядових рад: "На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад – на Україну чи зовсім навпаки? В мене нема сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни – це має бути пряма відповідальність українського уряду".

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко погодився з оцінкою ризиків:

"На жаль, хаос у головній енергетичній компанії України створює великі безпекові ризики для усієї країни", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго". Він був обраним кілька місяців тому за підсумками відкритого і прозорого конкурсу з залученням західних стейкхолдерів. Деталей щодо мотивів рішення наразі немає.