Решение наблюдательного совета "Укрэнерго" об увольнении руководства создает значительные риски для энергетической безопасности Украины – эксперты

Эксперты энергетического рынка убеждены, что принятое наблюдательным советом НЭК "Укрэнерго" решение об увольнении избранного на открытом конкурсе главы правления и всего состава правления компании может повлечь за собой серьезные угрозы для стабильности энергосистемы страны в условиях войны. Такое мнение высказали народный депутат Украины Алексей Кучеренко и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"А между тем иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго" по сути совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления. Уволили без объяснений и без каких-либо претензий", — заявил Кучеренко.

По его словам, заседание наблюдательного совета проходило "секретно", без аудиозаписи.

"Еще раз подчеркиваю – уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, которое наносит большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это именно в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы", – подчеркнул депутат.

Кучеренко также подверг сомнению роль иностранных членов наблюдательных советов: "На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов – на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны – это должна быть прямая ответственность украинского правительства".

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко согласился с оценкой рисков:

"К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины создает большие риски безопасности для всей страны", — отметил эксперт.

Напомним, Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он был избран несколько месяцев назад по итогам открытого и прозрачного конкурса по привлечению западных стейкхолдеров. Деталей по поводу мотивов решения пока нет.