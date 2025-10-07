Благодійний турнір у Києві: бокс світового рівня на підтримку ветеранів

11 жовтня на головній спортивній арені Києва відбудеться унікальна подія — благодійний турнір з боксу на підтримку ветеранів. Ініціаторами стали SpartaBox та Faniian Promotions за підтримки міського голови міста Бровари та Броварської федерації боксу. Генеральним партнером (спонсором) події виступила українська компанія Favbet, яка традиційно підтримує найяскравіші спортивні ініціативи.

У програмі турніру зазначені шість поєдинків за участі українських військовослужбовців, які мають різні ступені поранень. Вперше в історії вони пройдуть за офіційним регламентом та судитимуться за окремими правилами.

Саме на цьому ринзі відбудеться перша в Україні офіційна дуель ветеранів на кріслах колісних. Вони продемонструють, що навіть після важких поранень можна боксувати нарівні з усіма, змагатися, розвиватися і надихати інших.

Ще однією важливою частиною вечора буде бій за титул Чемпіона України серед ветеранів. На рингу зустрінуться Дмитро Попов (10 окрема гірсько-штурмова бригада) та Сергій Герасименко (63 ОМБр).

Бій за титул IBO International

Головною інтригою вчора стане повернення Віктора Постола. Чемпіон світу WBC 2015–2016 років зустрінеться у двобої з 32-річним іспанцем Алехандро Мойя.

Цього разу на кону стоятиме титул IBO International у першій напівсередній вазі. Для Постола цей бій стане шансом знову голосно заявити про себе, а для глядачів — моментом, що надовго залишиться у пам’яті.

Окрім цього на глядачів чекатимуть 4 рейтингових поєдинки професійних боксерів та 4 поєдинки провідних боксерів аматорів.

"Ми щиро радіємо, що в Україні стає дедалі більше можливостей для організації спортивних заходів, де ветерани можуть вийти на професійний ринг поруч зі світовими чемпіонами. Це не просто змагання — це символ стійкості, мужності та сили духу, які сьогодні так потрібні суспільству. Ми підтримуємо ці турніри, адже вони допомагають не лише популяризувати спорт, а й привертають увагу до важливих соціальних ініціатив", — коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у Favbet.

