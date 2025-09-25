Favbet Foundation навчає спортивну спільноту рятувати життя

У Полтаві пройшов черговий тренінг за програмою Complex. Навчання першої допомоги об’єднало 33 учасників із місцевих спортивних шкіл та клубів. Програма стала частиною великої ініціативи Favbet Foundation та організації "FAST Перша допомога і спецпідготовка", які розвивають культуру безпеки в українському спорті.

Фото: FAST

Серед учасників тренінгу були представники Центру спортивної підготовки Полтавщини, ДЮСШ ім. О. Бутовського, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Національної дефлімпійської збірної України, Полтавської обласної організації ФСТ "Спартак", а також ФК "Ворскла". Вони вчилися діяти у перші хвилини після надзвичайної ситуації, коли від правильних рішень залежить людське життя.

Програма включала оцінку стану постраждалого, алгоритм дій у разі критичної кровотечі, зупинки дихання та інших станів. Учасники прослухали теорію та відпрацьовували навички на практиці.

Фото: FAST

"Ми звикли, що тренер — це людина, яка формує характер і результати. Але сьогодні він має бути ще й першим, хто зможе надати допомогу у критичний момент. Безпека спортсменів лежить в основі розвитку спорту. Саме тому ми разом з Fast запустили цей проєкт", — підкреслив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Програма вже охопила різні куточки України та зібрала навколо себе сотні учасників. До тренінгів долучилися рівненські спортсмени, національна збірна з кульової стрільби у Вінниці, біатлоністи Чернігівщини, хокеїсти клубу "Морські вовки" та студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

Організатори проєкту цілеспрямовано рухаються до своєї амбітної мети — до кінця року долучити до занять за програмою Complex близько 1800 учасників по всій країні.

"Уміння врятувати життя має бути базовою навичкою для представників спортивної спільноти. Не варто пояснювати чому. Саме такі знання ми прагнемо дати кожному тренеру та спортсмену. Ми підтримуємо цю програму по всій країні. Полтава стала черговим кроком у нашій роботі. Далі більше", — коментують у Favbet Foundation.

Фото: FAST