Українські дрони вразили порт "Новоросійськ" в Росії. Що в ньому особливого

На нафтотерміналі триває сильна пожежа

Служба безпеки України (СБУ) та Сили безпеки та оборони уразили порт "Новоросійськ". Це другий за величиною центр експорту нафти в Росії.

Про це "Телеграфу" повідомляють джерела. Зазначається, що успішна атака відбулась в ніч на 14 листопада.

Спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового термінала морського порту "Новоросійськ". Він знаходиться у Краснодарському краї Росії.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для воєнної машини Кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", — повідомило поінформоване джерело.

Відомо, що "Новоросійськ" — другий за величиною експорту нафти в Росії. Він є важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Пошкоджено внаслідок атаки нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Окрім того, у Новоросійську є влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після удару фіксувалася потужна детонація.

Удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400

