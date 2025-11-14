Украинские дроны поразили порт "Новороссийск" в России. Что в нем особенного

На нефтетерминале продолжается сильный пожар

Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы безопасности и обороны поразили порт Новороссийск. Это второй по величине центр экспорта нефти в Россию.

Об этом "Телеграфу" сообщают источники. Успешная атака произошла в ночь на 14 ноября.

Спецназ "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск". Он находится в Краснодарском крае России.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал — это минус миллионы долларов для военной машины Кремля. Мы будем и дальше лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", — говорит источник.

Известно, что "Новороссийск" — второй по величине экспорта нефти в России. Он является важнейшим логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море. Повреждены в результате атаки нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале сильный пожар.

Кроме того, в Новороссийске есть попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537 г. После удара фиксировалась мощная детонация.

Удар по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400

Ранее "Телеграф" рассказывал, что днем 14 ноября россияне ударили "шахедом" по рынку в Черноморске. Есть жертвы среди пострадавших ребенок.