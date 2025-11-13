"Шахеди" кошмарили Україну всю ніч. Де пролунали вибухи

На ранок 13 листопада атака ще триває

У ніч на 13 листопада Росія атакувала Україну "шахедами". Основні напрямки удару — Дніпропетровщина та Одещина.

Як повідомляли Повітряні сили (ПС), курс дронів на територію України було зафіксовано ще ввечері 12 листопада. "Шахеди" летіли з акваторії Чорного моря та не тільки.

Що треба знати:

Також Росія атакувала Харківщину, Полтавщину та Запоріжжя

Російська атака почалась ще ввечері 12 листопада

Чимало дронів над Україну збили сили ППО

Вночі вибухи пролунали на Дніпропетровщині — Васильківка, а також на Одещині — Арциз. За даними моніторів, саме останнє місто російські дрони посилено атакували. Станом на 6:00 в Дніпропетровській області дрони зафіксовано було біля Дніпра та у напрямку Кам'янського. Загалом над областю було 15 "шахедів".

Карта тривоги 13 листопада, ранок

Дані про наслідки російської атаки уточнюються, інформація про постраждалих не надходила. Одна на ранок 13 листопада атака ще тривала.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по енергетиці в мережі виник великий дефіцит, через що ввели графіки відключень світла. Однак вже відомо, чому після атаки 8 листопада обмеження стали ще жорсткішими.

