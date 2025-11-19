Росія знову вдарила по Бурштину. Чому це місто важливе для ворога (карта)

РФ продовжує завдавати ударів по енергетиці України

В ході масованої атаки на Україну 23 грудня Росія знову атакувала місто Бурштин Івано-Франківської області. Там пролунало кілька вибухів, виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє "Суспільне". Проблеми з електропостачанням виникли у Бурштинській, Войнилівській та Галицькій громадах. Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поінформувала, що ворог атакував Прикарпаття безпілотниками, працювала українська ППО.

Що треба знати:

Росіяни 23 грудня масовано атакували Україну дронами та ракетами

Вибухи пролунали й у Бурштині, де розташовано Бурштинську ТЕС

Електростанція є найбільшою у західній частині країни та вже зазнавала руйнівних ударів

Попередні удари по Бурштину

Вночі та вранці 19 листопада Росія завдає масованого ракетно-дронового удару по Україні: окрім "шахедів" ворог запустив крилаті ракети "Калібр". Одним з основних напрямків ударів став Бурштин на Івано-Франківщині, вибухи там пролунали під ранок.

"Телеграф" розповідає, чому Росія атакує це місто. У Бурштині розташована найбільша електростанція західної частини країни – ТЕС Бурштинська. Вона включає 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожен) і входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Бурштинська ТЕС

Бурштинську ТЕС розташовано на перетині ліній електропередач, що єднають Україну з системою Європи. Станція забезпечує опаленням Бурштин, а електроенергію скеровує до ОЕС (Об’єднана енергетична система) України. Зокрема для постачання в Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області.

Бурштинська ТЕС є найбільшою на заході України

Росіяни з початку повномасштабної війни неодноразово били по Бурштинській ТЕС. Навесні 2024 року її енергоблоки було зруйновано.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 17 листопада росіяни атакували безпілотниками Дніпро та область. Внаслідок масованої атаки на обласний центр постраждали двоє людей.