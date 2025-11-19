Укр

Россия снова ударила по Бурштыну. Почему этот город важен для врага (карта)

Елена Руденко
Город Бурштын в Ивано-Франковской области Новость обновлена 23 декабря 2025, 08:21
Город Бурштын в Ивано-Франковской области. Фото Коллаж "Телеграф"

РФ продолжает наносить удары по энергетике Украины

В ходе массированной атаки на Украину 23 декабря Россия снова атаковала город Бурштын Ивано-Франковской области. Там прогремело несколько взрывов, возникли перебои со светом.

Об этом сообщает "Суспільне". Проблемы с электроснабжением возникли в Бурштынской, Войниловской и Галицкой общинах. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук проинформировала, что враг атаковал Прикарпатье беспилотниками, работала украинская ПВО.

Что нужно знать:

  • Россияне 23 декабря массированно атаковали Украину дронами и ракетами
  • Взрывы раздались и в Бурштыне, где расположена Бурштынская ТЭС
  • Электростанция является крупнейшей в западной части страны и уже подвергалась разрушительным ударам

Прошлые удары по Бурштыну

Ночью и утром 19 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: кроме "шахедов" враг запустил крылатые ракеты "Калибр". Одним из основных направлений ударов стал Бурштын на Ивано-Франковщине, взрывы там прогремели под утро.

"Телеграф" рассказывает, почему Россия атакует этот город. В Бурштыне расположена крупнейшая электростанция западной части страны – ТЭС Бурштынская. Она включает 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Бурштынская ТЭС
Бурштынская ТЭС

Бурштынская ТЭС расположена на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с системой Европы. Станция обеспечивает отоплением Бурштын, а электроэнергию направляет в ОЭС (Объединенная энергетическая система) Украины. В частности, для поставок в Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Электростанция в Бурштыне
Бурштынская ТЭС является крупнейшей на западе Украины

Россияне с начала полномасштабной войны неоднократно били по Бурштынской ТЭС. Весной 2024 года ее энергоблоки были разрушены.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 17 ноября россияне атаковали беспилотниками Днепр и область. В результате массированной атаки на областной центр пострадали два человека.

