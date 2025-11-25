МОЗ закликають позбавити ліцензії скандальну клініку Odrex в Одесі - ЗМІ

Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства охорони здоровʼя з заявою щодо необхідності проведення перевірки і, у разі виявлення порушень, позбавлення ліцензії скандальної одеської клініки "Одрекс".

В Офісі Генпрокурора повідомили, що під час розслідування був отриманий висновок клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. У документі вказано, що серед іншого були виявлені факти недотримання в "Одрексі" вимог законодавства при призначенні на посаду лікарів, ведення медичної документації з порушенням вимог наказів МОЗ України.

"У зв’язку з цим, Офісом Генерального прокурора до Міністерства охорони здоров’я України направлено заяву про проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання ТОВ "Дім Медицини" (МД "ОДРЕКС") вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, за результатами проведення якої, та у разі виявлення відповідних порушень, вирішення питання про припинення ліцензії", — цитує УНН відповідь ОГП.

Генеральний директор "Одрекса" Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до складу робочої групи з посилення ролі приватних закладів охорони здоров’я у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я під керівництвом міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. Тож не виключено, що Арутюнян може скористатися своїми звʼязками, щоб за допомогою незаконного впливу Віктора Ляшка зберегти ліцензію медичного закладу.

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті бізнесмена Аднана Ківана після лікування в одеській клініці "Одрекс".

Було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям — завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та лікарці-онкологу Марині Бєлоцерковській.

Ці лікарі, за висновками комісійної судово-медичної експертизи, не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнення та не вжили необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті. Зокрема, за даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер в "Одрексі" 27 жовтня 2024 року.

Після скандалу почали з’являтися розповіді родичів інших пацієнтів, які померли після лікування в "Одрексі" та постраждалих. Усі вони розповідають про те що їх рідним була надана неналежна медична допомога, тиск і вимагання з боку адміністрації закладу, а також фальсифікації документів.