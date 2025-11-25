Минздрав призывает лишить лицензии скандальную клинику Odrex в Одессе — СМИ

Офис Генерального прокурора обратился в Министерство здравоохранения с заявлением о необходимости проведения проверки и, в случае выявления нарушений, лишения лицензии скандальной одесской клиники "Одрекс".

В Офисе Генпрокурора сообщили, что в ходе расследования было получено заключение клинико-экспертной оценки качества предоставления медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации. В документе указано, что среди прочего были обнаружены факты несоблюдения в "Одрексом" требований законодательства при назначении на должность врачей, ведения медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины.

"В связи с этим, Офисом Генерального прокурора в Министерство здравоохранения Украины направлено заявление о проведении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования ООО "ДомМедицины" (МД "ОДРЕКС") требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности с медицинской практики, что подлежит лицензированию, по результатам проведения которой, в случае обнаружения соответствующих нарушений, решение вопроса о прекращении лицензии", — цитирует УНН ответ ОГП.

Генеральный директор "Одрекса" Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в состав рабочей группы по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения под руководством министра здравоохранения Виктора Ляшко. Не исключено, что Арутюнян может воспользоваться своими связями, чтобы с помощью незаконного влияния Виктора Ляшко сохранить лицензию медицинского учреждения.

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти бизнесмена Аднана Кивана после лечения в одесской клинике "Одрекс".

Было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам — заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской.

Эти врачи, по выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, не обеспечили должного реагирования на признаки осложнения и не приняли необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти. В частности, по данным источников, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые в тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен скончался в "Одрексе" 27 октября 2024 года.

После скандала начали появляться рассказы родственников других пациентов, скончавшихся после лечения в "Одрексе", и пострадавших. Все они рассказывают о том, что их родным была предоставлена ненадлежащая медицинская помощь, было давление и вымогательство со стороны администрации заведения, а также фальсификации документов.